Droit du numérique : une « formation pilote » à l’Université de Corse

Dans un monde bouleversé par la digitalisation, c’est une formation pour le moins en phase avec son temps qui a été orchestrée par la Faculté de Droit et Science Politique de l’Université de Corse . Lancé en septembre 2018 sur le campus de Corte, un Master mention « Droit du numérique, Parcours Services et tiers de confiance numériques » a été imaginé sur-mesure pour répondre aux enjeux juridiques de la numérisation de notre société. Son objectif : former des juristes capables d’appréhender l’environnement numérique de manière pluridisciplinaire. «», explique André Giudicelli, professeur de droit privé et sciences criminelles et responsable pédagogique de ce Master. «». Au programme, bon nombre d’enseignements d’actualité : la protection des données personnelles, la cybersécurité, les technologies disruptives, l’archivage électronique, l’identité numérique, la cybercriminalité…Le concept est clair : il s’agit de donner aux étudiants des connaissances juridiques et des compétences leur permettant d’appréhender les difficultés soulevées par la mise en œuvre des technologies de l’information. La formation proposée à l’Université de Corse revêt à ce titre un aspect particulièrement novateur. L’approche juridique est en effet combinée à l’apprentissage de connaissance des enjeux techniques, économiques et sociaux en associant la théorie et la pratique à travers des stages en entreprise ou au sein de collectivités.», considère maître Eric Caprioli, avocat à la cour de Paris, spécialisé en droit des nouvelles technologies, de l’information et de la communication, et qui est l’un des intervenants professionnels du master. «».Eric Caprioli connaît bien le sujet. Membre de la délégation française aux Nations-Unies en matière de droit du commerce électronique depuis 1993, ce docteur en droit, habilité à diriger des recherches, donne des cours dans ce Master depuis l’ouverture de la formation. Selon ce juriste, les besoins suscités par cette transformation numérique de la société sont prégnants et vont crescendo. En effet, si l’association française des délégués à la protection des données à caractère personnel recensait 2500 délégués en 2018, celle-ci a franchi à ce jour le cap des 5000 membres, tous professionnels de la loi Information & Libertés et du règlement général sur la protection des données. «», développe Eric Caprioli. «».Une demande croissante devenue synonyme de débouchés professionnels pour bon nombre de juristes qui ont fait de cette matière une spécialité. Cabinets d’avocats spécialisés, entreprises d’archivage, administration des collectivités locales… les perspectives sont multiples, tant le numérique touche désormais chaque domaine d’activité de la société. Léa Coutray de Pradel en a bien conscience. Originaire d’Aquitaine, cette jeune étudiante du Master 2 « Droit du numérique Parcours Services et tiers de confiance numériques » n’a d’ailleurs pas hésité à franchir la mer pour poursuivre sa formation juridique en Corse et obtenir cette spécialisation.», estime Léa Coutray de Pradel, forte de son expérience de déléguée de cette promotion de Master. «».Des connaissances que l’Université de Corse a d’ores et déjà commencé à approfondir en développant des échanges scientifiques et une expertise d’enseignement en la matière. Afin de créer un lieu de réflexion visant à irriguer les formations initiales et à éclairer les enjeux qui se poseront à terme, une chaire sur le thème de la « confiance numérique », placée sous la responsabilité d’André Giudicelli et de Eric Caprioli, a été inaugurée en septembre 2018 sur le campus de Corte.Chargé de communication