Drones de loisir : le point sur les règles à respecter en 2018 ?

Nul n’étant censé ignorer la loi, il convient tout d’abord de rappeler que toute personne utilisant un drone de loisir se doit de se renseigner sur les règles applicables avant d’utiliser son engin. Au-delà de ces règles «», il importe ensuite de souligner que le droit français ne vise à encadrer que l’utilisation dite extérieure des aéronefs. De ce fait, selon le législateur, un drone qui serait utilisé dans un espace clos et fermé ne serait assujetti à aucune règle spécifique… Evidemment, une telle utilisation ne comporterait que peu d’intérêt : faire voler son drone dans son appartement ou dans son garage apparaît être, sommes toutes, assez limité voire très risqué !Par ailleurs, préalablement à tout vol, plusieurs points doivent être vérifiés par le télépilote :: l’année 2018 marque certainement une avancée majeure dans les règles applicables aux drones de loisir. En effet, depuis le mois de septembre 2018, les pilotes d’un appareil de 800 grammes et plus doivent passer une formation gratuite (et accessible en ligne) pour être autorisé à faire voler leur engin, ce qui n’était jusqu’ici pas requis. En cas de réussite de cet examen, une attestation de suivi de formation sera délivrée ; elle pourra être opposée aux autorités en cas de contrôle. Pour l’heure si une plateforme de formation existe ( voir ICI ), le QCM définitif qui permet d’obtenir l’attestation de formation de télépilote de loisir, a conserver sur sois lors des vols, n’est pas en encore disponible a l’heure où nous écrivons ces lignes.De même, tousspécifiques dont les modalités de mise en place restent encore à affiner par le législateur. Enfin, les fabricants et les vendeurs d’occasion de ce type de drones doivent obligatoirement fournir une notice d’utilisation lors de la vente ou de la revente. Ce point est particulièrement important pour toutes les personnes souhaitant revendre leur drone de plus de 800 grammes. En dessous de ce seuil de 800 grammes, aucune autorisation préalable ou formation n’est pour l’instant requise, bien que cette dernière soit « recommandée » par les autorités.: un utilisateur ne peut faire voler son aéronef de loisir n’importe où. Dans cette optique, il doit vérifier sur le site GEOPORTAIL si la zone de survol est interdite ou autorisée. A titre d’exemple, on peut remarquer que la ville de Paris y est quasi intégralement interdite de survol par les drones.En outre, les zones habitées et l’espace public (voie publique, terrain ouvert au public…) sont exclues de tout survol, ce qui limite considérablement l’utilisation d’un drone. Il en va de même des espaces privés au-dessus desquels un drone ne peut être utilisé, sauf accord du propriétaire des lieux.(ou 50 mètres en zone sensible) : même si un drone peut aller bien plus haut, sa hauteur de vol est limitée à 150 mètres au- dessus du sol ou des eaux. De même, il est interdit de faire voler un drone à une hauteur supérieure à 50 mètres dans certaines zones considérées comme sensibles.: même si cela est assez évident, le législateur a jugé opportun de rappeler que toute utilisation du drone est prohibée lorsque le télépilote se trouve dans un véhicule en déplacement (voiture, moto, bateau etc.).quelques questions à se poser ....