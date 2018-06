Drones de loisirs : la nouvelle réglementation ne sera finalement applicable qu'en septembre 2018

« Un outil innovant et digital qui contribuera à la consolidation de cette filière prometteuse »

Les télépilotes de drones de loisirs vont être ravis, la réglementation applicable aux engins de plus de 800 grammes, n'entrera pas en vigueur au 1er juillet comme cela était prévu en début d'année, mais en septembre prochain. Un sursis qui va permettre à chacun de se préparer à la mise en conformité de son son engin volant.Selon le dernier communiqué de la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile), entité qui contrôle l'utilisation de tout ce qui vole en dehors des engins militaire et notamment l'obtention des certificats d'aptitude pour les télépilotes professionnels, un point est désormais confirmé :. Ceux qui n'auront pas atteint cet âge, ne seront donc pas autorisés à piloter un engin de plus de 800 grammes.», explique la DGAC. «».Accessible dès septembre 2018, cette formation obligatoire pour obtenir une attestation de suivi que les utilisateurs devront présenter en cas de contrôle des forces de police, comportera une vingtaine de questions. Avantage :. Si cette formation gratuite est accessible à tous, les personnes qui sont déjà en possession d'un drone devront effectuer cette formation dans les deux mois suivant sa mise en ligne, soit avant novembre. L'attestation de suivi sera téléchargeable sur le même site à l'issue de la réussite d'un test en ligne.La DGAC précise «».L'objectif de cette formation, outre les connaissances des règles de base en matière de sécurité et d'usage, permettra de. De plus en plus de personne signalant le survol et la prise de vue de photos ou films au-dessus de leur propriété, sans autorisation. Des règles du Code Civil applicables au sol, comme en altitude.La plate-forme qui devait permettre d'enregistrer les drones de plus de 800 grammes afin d'attribuer un numéro d'immatriculation similaire aux avions, est également repoussée au mois de septembre.Également obligatoire pour le mois de juillet,. Ce système permettrait de d'identifier un drone à distance, via le protocole WiFi. Toutefois la FFAM précise «». le Ministère de l’intérieur chargé de ce dossier, a testé ces démonstrateurs dans un environnement électronique très dense et ceux-ci n’ont pas généré d’interférences.Le coût du dispositif nécessaire à l'envoi de ces données ne devrait «» défends la FFAM. Reste à savoir son poids exact, plusieurs sociétés électroniques sont déjà sur les rangs pour produire ces dispositifs ce qui devrait permettre d’atteindre cet objectif.Restent les systèmes de signalement sonores et lumineux qui devaient également équipés les drones de plus de 800 grammes à partir de juillet 2018. Il semblerait que ce dispositif ne soit plus d'actualité. «», souligne la FFAM. Un dispositif inutile dès lors que le vol de nuit est strictement interdit aux drones de loisirs. De plus la couleur et la fréquence des signaux lumineux sont encore en cours de discussion.», conclut la DGAC.