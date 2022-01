En direct du CES de Las Vegas - Soirée Tech4cities

Au programme de ces 3 heures :



- 17h30 : lancement du direct de Batiradio et en multiplex avec nos correspondants à Nevers, Liège, Bordeaux, Monaco dans leurs studios connectés,

- 18h00 : Le grand pitch de 24 start-up ! TECH4CITIES en direct live de Las Vegas, participez au vote en ligne pour déterminer les gagnants de cette super finale !

- 20h00 : Le grand débriefing de la journée et des dernières tendances de la tech avec nos grands témoins.



Pour ce format inédit TECH4CITIES tv, 100% digital, agile et connecté en multiplex sur 6 destinations, il s’agit d’une grande première qu'ont suivi ceux qui n’ont pas pu se rendre au CES de Las Vegas et tout ceux qui veulent revoir en replays.