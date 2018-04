En matière de relation client, l'IA fera-t-elle le poids face à l'humain ?

A l’heure actuelle, la majorité des annonces et des initiatives liées à l’automatisation portent sur des tâches liées au back-office, on parle alors de RPA (Robotic Process Automation). Ce programme est un ensemble de processus qui visent à automatiser un certain nombre de tâches récurrentes pour optimiser le temps de traitement et réduire les coûts. La RPA peut par exemple intervenir sur des transferts de paiement client, des remboursements ou encore l’assistance à la vente de produits d’assurance.



La RPA est un procédé très prometteur, à condition d’être capable de mettre en place une politique interne tournée à 100% vers ce nouveau type de démarche. Et aussi intelligente soit-elle, l’IA a besoin d’un échantillon représentatif suffisamment important pour être pleinement efficace. Ainsi, en matière d’automatisation des factures, on estime aujourd’hui, à 7000 le nombre de factures nécessaires pour qu’une machine soit capable de les traiter de manière automatique (avec un taux d’erreur acceptable).



Les compagnies d’assurance sont aujourd’hui capables de mieux qualifier un contact et d’identifier ainsi les services ou les polices qui lui seront les plus appropriés. En clair, c’est mieux connaitre son client et ses habitudes pour mieux le servir.



En revanche, en ce qui concerne les chatbots, leurs succès est encore mitigé quelque soit le secteur d’activité dans lequel ils sont utilisés, c’est vrai aussi pour l’assurance. Ces derniers doivent gagner en ergonomie et s’humaniser un peu plus pour répondre encore mieux aux attentes des clients. Aujourd’hui, ces bots n’apportent parfois rien de plus qu’une F.A.Q améliorée. Mais ce genre de technologie est tout de même amenée à se développer car elle est un vrai outil de relation client et par conséquent, de fidélisation. Avec la segmentation à outrance en matière de relation client, on est loin de l’esprit mutualiste prônée par de nombreux assureurs.



Le challenge va consister à mieux segmenter les besoins. L’idée est de pousser une offre toujours plus personnalisée tout en gardant l’esprit de la mutualisation en assurance (une population paie des primes d’assurance à l’avance pour couvrir les sinistres qu’une partie de cette population engendrera dans le futur). Il est évidemment tentant d’écarter la population dont on saura déterminer la sinistralité de manière quasi certain. On touche alors aux limites de l’assurance qui se fonde sur cette incertitude.