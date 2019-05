En septembre prochain 16 parkings couverts de Lyon seront équipés en 4G

« Aujourd’hui nous contribuons à simplifier le quotidien des usagers ».

», explique Louis PELAEZ, le PDG de Lyon Parc Auto (PLA). «».Pouvoir communiquer, téléphoner mais aussi envoyer ou capter des données, de plus en plus importantes dans la ville intelligente, c’est une réelle difficulté quand on circule en zone fermée où les ondes sont arrêtées par les épaisseurs de béton et son ferraillage. C’est le cas dans les parcs de stationnement en sous-sol. Offrir un service supplémentaire aux usagers lyonnais, c’est la première motivation de LPA. «», poursuit le PDG de LPA. «».Plus qu’une simple amélioration du service, disponible en surface, cette démarche entre dans le projet de transformation de Lyon et sa métropole en véritable Smart City qui répond aux besoins des usagers. A l’heure de la digitalisation croissante des pratiques et des services il est donc opportun que la collectivité et les structures associées comme la Société d’Économie Mixte comme LPA, s’investissent dans ce projet innovant comme le font désormais les opérateurs de transports en commun.A Lyon, certains parcs de stationnement, comme celui du Parc Tony Garnier, au sud, avec ses 7 niveaux de stationnement, demandent la mise en place d’un véritable réseau interne pour couvrir l’ensemble des zones de stationnement. Une véritable prouesse technique, pour ce parc comme pour les 16 qui seront opérationnels à la rentrée 2019.Le budget de cette opération, prise en charge par la SEM, s’élève à 700 000 € pour les 10 Km de fibre optique qui seront déployés et reliés à un local technique spécifique, situé à coté du siège de Lyon Parc Auto, place des Cordeliers. Cœur du dispositif, ce lieu sera accessible à toutes les structures de télécommunications opérant sur le territoire français, permettant aux utilisateurs des parcs de stationnement de pouvoir communiquer selon leur abonnement, en évitant les coupures de communications.Partenaire de la SEM depuis des années, l’opérateur de télécommunications Orange s’est tout naturellement associé à ce projet innovant, surtout pour les parcs de grande profondeur. Après la conception de l’application mobile LPA avec la dématérialisation du ticket de stationnement et le règlement via les mobiles, l’opérateur contribue à la mise en place des équipements techniques qui permettront d’acheminer en très haut débits les informations au cœur des parkings, quelle que soit la place utilisée par les automobilistes.», ajoute Bruno HELFRE, Directeur de l’agence entreprises Orange Auvergne-Rhône-Alpes ».La prouesse réside dans l’acheminement d’une 4G sans interruption à tous les parkings couverts de la métropole lyonnaise. « A», poursuit le directeur régional d’Orange. «rs ».Une multiplication des services qui n’échappe pas à LPA. D’autant que cette installation n’occulte pas la 5G qui commence à s’installer sur le territoire. Dès 2020, le gestionnaire des parcs de stationnement va lancer la recherche d’un partenaire pour faire évoluer son service de télécommunication.Pour l’heure 16 parcs font l’objet de cette amélioration de services : Terreaux, Hôtel de Ville (Lyon 1), Cordeliers, Antonin Poncet, République, Grôlée, Célestins, Fosse aux Ours, Bonnel-Servient, Gare Part-Dieu, Gros Caillou, Croix-Rousse, Saint-Georges, Morand, Tony Garnier et Hôtel de Ville (Villeurbanne).