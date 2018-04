Enceintes intelligentes : les paroles ne s’envolent pas

Si ces appareils se révèlent pratiques, « il faut bien comprendre les enjeux autour de votre vie privée », alerte la CNIL. Même si on retrouve l'assistance vocale partout et notamment sur les smartphones et dans les voitures, dans le cas présent les paroles ne s’envolent pas, elles sont conservées sur le Cloud, un nuage d’information qui intéresse bon nombre de structures, lesquelles peuvent ainsi étudier votre comportement et vous proposer les services d’entreprises commerciale qui pourront satisfaire vos besoins, voire même les créer. C’est ce qu’on appelle du marketing.



« En veille permanente, ces assistants sont susceptibles d’enregistrer vos conversations, y compris celles de tiers lorsqu’ils ont reconnu le mot clé », précise la CNIL. Pour préserver la confidentialité des échanges il est donc nécéssaire d’encadrer les interactions de ses enfants avec ce type d’appareil et éteindre l’appareil lorsque l'on n'est pas avec eux. Il en est de même lorsque l’on ne souhaite pas être écouté et notamment lorsque l'on reçois des amis. Il est fortement conseillé d’activer le filtre parental pour contrôler les informations que pourrait recevoir un enfant.



Principalement destinés au domicile pour contrôler des objets connectés et des services de divertissement, « les appareils dotés d’un assistant à commande vocale se retrouvent au cœur de la vie privée du foyer », rappelle la CNIL, prévenant ainsi de la monétisation possible de l’intime. Il est donc important de bien choisir les services auxquels l’assistant à accès et bien considérer les risques à partager des données privées ou des fonctionnalités sensibles comme les systèmes de sécurité de la maison.



La difficulté de gestion de ces assistants réside dans le fait que ces appareils ne possèdent pas d’écran de contrôle. C’est donc le smartphone qui sert d’interface. Il est donc important de le consulter régulièrement et d’effacer l’historique des requêtes. « N’oubliez pas que tout ce que vous lui confierez pourra servir à enrichir votre profil publicitaire », appuie la CNIL.



La CNIL précise qu’elle est en contact avec les différents fabricants afin d’avoir une parfaite compréhension des systèmes déployés. Elle réalise des tests sur certains de ces appareils et mène des réflexions sur les moyens à mettre en œuvre afin de garantir que les utilisateurs sont bien informés des données collectées, des usages qui en sont faits et des moyens à leur disposition pour y accéder, les modifier, les supprimer, etc.