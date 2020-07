Environnement : les entreprises du territoire de Saumur se mobilisent autour d’un projet éco-responsable

Ce challenge dont l’objectif est de créer une émulation au sein de chaque entreprise est lancé en collaboration avec la startup Energic , une jeune pousse innovante incubée à Euratechnologies (3ème incubateur d'Europe) au sein du Village By Ca Nord de France, à Lille et primée par Veolia. Cette jeune entreprise qui propose des actions de coaching énergétique ludique et communautaire, organise des challenges entre les usagers de différents bâtiments, dans l'optique de réaliser des économies d'énergie tout en renforçant le lien social entre les participants.Sur le territoire saumurois, il s’agit de fédérer et sensibiliser l’ensemble des salariés des entreprises à l’origine de ce projet, au développement durable, grâce à une application qui propose une d’animation sur 4 saisons, à raison d’un thème par saison et en lien avec le calendrier des actions nationales.Ce challenge qui sera lancé le 21 septembre prochain et qui ne se cantonne pas aux seules entreprises initiatrices, mais à toutes celles, implantées sur le territoire Saumurois et qui partagent des valeurs semblables, permettra aux collaborateurs de mesurer leur bilan carbone, de prendre conscience de leurs leviers d’action et de suivre leurs progrès. Un bilan sera dressé à la fin de l’année pour mesurer l’engagement des entreprises et l’amélioration de leurs bilans carbone respectifs, selon des thématiques entrant dans le champ d’actions éco-responsables : déchets, alimentation, énergie...etc). Le capital humain est une richesse à exploiter. «», soulignent les initiateurs du challenge. D’autant que la richesse des métiers de métiers de chaque entreprise du territoire ouvre une multiplicité d’opportunités pour agir ensemble et avoir un vrai impact sur l’environnement.», déclare Fabien Boudaud, Directeur du territoire Anjou Deux-Sèvres chez Veolia activité eau. «». Pour la Chambre de Commerce et d'Industrie, qui soutient l’opération, «».Depuis la fin du confinement les appels se multiplient pour inventer un monde nouveau, dans lequel la relance de l’économie et l’emploi ne doit pas se faire au détriment du climat et de la biodiversité. Ce challenge se situe donc au cœur de la « relance verte » que plusieurs associations et politiques appellent de leurs vœux.Vous souhaitez faire participer votre entreprise à ce challenge ?auprès du contact suivant :