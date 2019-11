Evolis, une entreprise qui prend soin de ses salariés

Evolis est, depuis ses débuts, une entreprise de croissance qui a su se hisser au plus haut de l’échelle, en imposant ses petites et grosses imprimantes dans un marché où les cartes plastiques, les badges, cartes de fidélité, les pièces administratives (carte d’identité, permis de conduire…) font désormais partie du quotidien, partout dans le monde, on ne connait pas toujours ses engagements qui distillent des valeurs de solidarité et d’entraide au sein de l’entreprise.



Engagée avec ses collaborateurs, pour créer des espaces de vie où chacun se sent bien, l’entreprise l’est aussi sur le plan international et local avec des programmes d’aide humanitaire notamment en Inde et en Colombie. Elle l’est également sur le plan local, dans le cadre du programme de mécénat Mécènes et Loire et dans d’autres actions culturelles sportives, notamment avec des clubs locaux de premier niveau. « On est engagé vis-à-vis des collaborateurs, mais pas que puisqu’on est une entreprise avec une vraie politique d’accueil de stagiaires et d’apprentis », conclut le PDG. Une entreprise bien dans sa ville et qui met tout en œuvre pour favoriser l'épanouissement de ses collaborateurs.



Cet espace qui favorise la vie dans l'entreprise a inspiré Didier ROISNE, le maire de Beaucouzé, lequel a déclaré lors de son intervention : « Les américains ont Google, nous, nous avons Evolis ! ».