FPA360 : Un organisme qui forme les élus, agents et salariés à l'IA générative, la Cyber - Sécurité et le cadre RGPD



Cinq thèmes à combiner : Formation en Physique ou en Visio

IA générative au quotidien : rédiger, résumer, reformuler, préparer une réunion.

: rédiger, résumer, reformuler, préparer une réunion. Rédaction de prompts : structurer une consigne avec un rôle, un contexte et une tâche, et comprendre pourquoi une réponse tombe à côté.

: structurer une consigne avec un rôle, un contexte et une tâche, et comprendre pourquoi une réponse tombe à côté. Production de contenus : textes, visuels et supports, avec relecture critique et signalement de ce qui a été généré.

: textes, visuels et supports, avec relecture critique et signalement de ce qui a été généré. Automatisation des tâches : repérer les tâches répétitives qui méritent d'être automatisées et enchaîner des outils sans perdre la main.

: repérer les tâches répétitives qui méritent d'être automatisées et enchaîner des outils sans perdre la main. Agents autonomes (IA agentique) : ce qu'un agent peut faire seul, ce qu'il ne doit pas faire, et comment le superviser.

La présence de ce dernier module mérite d'être soulignée.



Le cadre d'abord



Un parcours en quatre temps



Une porte d'entrée gratuite

Le parcours se compose à partir de cinq briques, assemblées selon les besoins :L'IA agentique arrive dans les outils bureautiques des collectivités, et la question de sa supervision se posera vite aux services.FPA360 insiste sur trois garde-fous travaillés avec chaque structure, à partir de ses règles existantes. D'abord, la liste de ce qui ne doit jamais être saisi dans un outil : données clients, données d'administrés, documents confidentiels.Ensuite, la vérification : « Une IA peut se tromper avec aplomb », rappelle l'organisme, et les stagiaires s'entraînent à repérer les erreurs et à contrôler une source.Enfin, des règles que l'on peut afficher : ce qui se dit en interne, ce qui se signale à l'extérieur, qui valide quoi, en cohérence avec le RGPD et le règlement européen sur l'IA.Ce dernier point n'est pas anodin. Depuis février 2025, l'AI Act demande aux organisations qui déploient des systèmes d'IA de veiller à un niveau suffisant de maîtrise de l'IA chez leurs équipes.FPA360 se garde de vendre une conformité clé en main : la formation y contribue, l'attestation remise à chaque participant peut servir de trace, mais la responsabilité d'ensemble reste celle de la structure. Une prudence plutôt rassurante.La démarche suit une séquence classique mais bien pensée : un premier échange pour comprendre la structure et ce qui bloque, un état des lieux des outils et pratiques déjà en place, la formation elle-même construite sur les cas réels, puis un bilan de ce que chacun sait faire et de ce qui reste à consolider. Les sessions se tiennent en intra, en inter ou à distance ; durée et taille de groupe sont fixées après le premier échange. Aucun niveau de départ n'est requis.Pour qui veut tester avant de s'engager, FPA360 propose depuis septembre 2026 un module en ligne gratuit, Comprendre l'IA et savoir lui parler. En un peu moins de deux heures, il répond à trois questions (qu'est-ce qu'une IA, comment elle fonctionne, comment lui parler) et transmet une méthode simple baptisée R.C.T., pour Rôle, Contexte, Tâche. Le parcours, conçu par Philippe Maïsseu, alterne textes courts, QCM corrigés et deux exercices pratiques, et se conclut par une attestation de réussite. Il s'adresse à tous, agents et bénévoles compris, sans carte bancaire ni prérequis technique.