FPA360 : Un organisme qui forme les élus, agents et salariés à l'IA générative, la Cyber - Sécurité et le cadre RGPD

Partir des cas réels plutôt que d'un catalogue d'outils
La plupart des formations à l'IA générative se ressemblent : une démonstration des outils du moment, quelques prompts spectaculaires, et peu de choses qui changent le lundi suivant. FPA360 prend le chemin inverse. L'organisme part des tâches que les équipes accomplissent vraiment, rédaction, synthèse, analyse, travaux répétitifs, et du secteur dans lequel elles évoluent, privé ou public. Les exercices peuvent porter sur les propres documents de la structure, à condition d'avoir convenu à l'avance de ce qui peut servir d'exemple et de ce qui doit rester hors de l'outil.
L'objectif affiché est modeste et concret : que chacun sache distinguer les tâches où l'IA fait gagner du temps de celles où elle en fait perdre, écrire une consigne claire, relire ce qui est produit avant de l'envoyer, et connaître les règles qui s'appliquent.
C'est sans doute le volet qui intéressera le plus nos lecteurs. FPA360 consacre une approche spécifique aux collectivités territoriales, qui manipulent des données d'administrés et rendent des comptes à leurs citoyens. Confidentialité, transparence et cadre du service public y sont intégrés dès la conception du parcours, et non ajoutés en fin de session.
Collectivités : le service public a ses propres précautions
Les situations décrites par l'organisme parleront à beaucoup de DGS et de DSI : un service qui voudrait résumer des délibérations ou accélérer les réponses aux courriers sans exposer de données personnelles ; des agents qui utilisent déjà l'IA de leur côté faute de doctrine interne ; des élus qui s'interrogent sur ce qu'ils peuvent publier avec l'aide d'une IA, et sur la manière de le signaler.
Côté entreprises, les cas types sont proches : une équipe où chacun bricole dans son coin, un dirigeant qui veut alléger devis et comptes rendus, ou un salarié qui a collé des données clients dans un outil gratuit sans savoir si c'était permis.
COMPRENDRE L'IA
Le parcours se compose à partir de cinq briques, assemblées selon les besoins :
Cinq thèmes à combiner : Formation en Physique ou en Visio
- IA générative au quotidien : rédiger, résumer, reformuler, préparer une réunion.
- Rédaction de prompts : structurer une consigne avec un rôle, un contexte et une tâche, et comprendre pourquoi une réponse tombe à côté.
- Production de contenus : textes, visuels et supports, avec relecture critique et signalement de ce qui a été généré.
- Automatisation des tâches : repérer les tâches répétitives qui méritent d'être automatisées et enchaîner des outils sans perdre la main.
- Agents autonomes (IA agentique) : ce qu'un agent peut faire seul, ce qu'il ne doit pas faire, et comment le superviser.
La présence de ce dernier module mérite d'être soulignée.
L'IA agentique arrive dans les outils bureautiques des collectivités, et la question de sa supervision se posera vite aux services.
FPA360 insiste sur trois garde-fous travaillés avec chaque structure, à partir de ses règles existantes. D'abord, la liste de ce qui ne doit jamais être saisi dans un outil : données clients, données d'administrés, documents confidentiels.
Le cadre d'abord
Ensuite, la vérification : « Une IA peut se tromper avec aplomb », rappelle l'organisme, et les stagiaires s'entraînent à repérer les erreurs et à contrôler une source.
Enfin, des règles que l'on peut afficher : ce qui se dit en interne, ce qui se signale à l'extérieur, qui valide quoi, en cohérence avec le RGPD et le règlement européen sur l'IA.
Ce dernier point n'est pas anodin. Depuis février 2025, l'AI Act demande aux organisations qui déploient des systèmes d'IA de veiller à un niveau suffisant de maîtrise de l'IA chez leurs équipes.
FPA360 se garde de vendre une conformité clé en main : la formation y contribue, l'attestation remise à chaque participant peut servir de trace, mais la responsabilité d'ensemble reste celle de la structure. Une prudence plutôt rassurante.
La démarche suit une séquence classique mais bien pensée : un premier échange pour comprendre la structure et ce qui bloque, un état des lieux des outils et pratiques déjà en place, la formation elle-même construite sur les cas réels, puis un bilan de ce que chacun sait faire et de ce qui reste à consolider. Les sessions se tiennent en intra, en inter ou à distance ; durée et taille de groupe sont fixées après le premier échange. Aucun niveau de départ n'est requis.
Un parcours en quatre temps
Pour qui veut tester avant de s'engager, FPA360 propose depuis septembre 2026 un module en ligne gratuit, Comprendre l'IA et savoir lui parler. En un peu moins de deux heures, il répond à trois questions (qu'est-ce qu'une IA, comment elle fonctionne, comment lui parler) et transmet une méthode simple baptisée R.C.T., pour Rôle, Contexte, Tâche. Le parcours, conçu par Philippe Maïsseu, alterne textes courts, QCM corrigés et deux exercices pratiques, et se conclut par une attestation de réussite. Il s'adresse à tous, agents et bénévoles compris, sans carte bancaire ni prérequis technique.
Une porte d'entrée gratuite
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