Même si VivaTech n'a que trois ans, «», affirme So Digital, l’agence numérique de Grand Paris Seine Ouest, un territoire de 315.000 habitants composé de 8 communes (Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marne-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Ville d’Avray et Vanves) qui se caractérise par un fort taux d’emploi dans la filière numérique (près de 40 % des 166.000 emplois).», poursuit l'agence.Si de nombreuses métropoles françaises s'investissent dans l'innovation en aidant les grandes entreprises et en accompagnant les jeunes pouces, force est de constater que l'innovation francilienne qui repose sur des universités de niveau mondial dans lesquelles s'investissent 162 000 chercheurs des enseignements de mathématiques, de l'ingénierie, de l'Intelligence artificielle ou de la santé.A cela s'ajoute le fait que plus de la moitié des startups françaises sont situées dans les incubateurs ou accélérateurs qui se multiplient à vitesse croissante sur l’ensemble du territoire de la Métropole du Grand Paris et de la Région Île-de-France. Cette dernière multiplie les efforts pour accompagner les jeunes entreprises en phase de lancement ou en phase de croissance, se classant même comme la première région économique d'Europe avec plus de 1000 startups aidées en 2017 au travers des dispositifs « Innov’up », « PM’up » et « TP’up ». En partenariat avec Bpifrance, la région francilienne a mobilisé une enveloppe globale de 51,5 millions d’euros pour l’aide Innov’up, 36,5 millions pour PM’up et 2 millions d’euros pour TP’up. Des chiffres qui démontrent, si besoin était, la détermination des élus locaux en la matière.Issy-les-Moulineaux, qui compte plus de 700 entreprises des Technologies de l'Information et de la Communication implantées sur son territoire et notamment Microsoft, Cisco, Huawei, Sogeti, Bouygues Telecom, et prochainement Orange et Capgemini, lesquelles emploient 37% des salariés privés du bassin d’emploi, est l'une des villes qui fait dire à So Digital que Grand Paris Seine Ouest peut contribuer à faire de l'Ile de France la première région intelligente d'Europe.», poursuit So Digital. «».Pour l'agence, cette approche qui permet de tester des services innovants en y associant les habitants et les entreprises, a valeur d'exemple. «».Pour cela il faudra aller plus loin en incitant toutes les collectivités de la région parisienne, pour la plupart de taille et d'horizons différents, à se lancer dans des expérimentations adaptées à leurs propres besoins, dans la lignée d'Issy-les-Moulineaux. Pour cela il apparaît nécessaire de créer, à l'échelon régional, un outil recensant les différentes expérimentations locales qui collecte et analyse les résultats afin d'harmoniser les pratiques. L'objectif étant de faire de l’Île-de-France la tête de pont en matière d'innovation du territoire national et même européen.Pour l'heure, «», l’agence d’attractivité de la Région Île-de-France, vient de lancer le site parisregionstartups.fr . Cet outil présente sur une carte l’ensemble de l’écosystème francilien (start-up, tiers-lieux, incubateurs…) afin de créer du réseau et une émulation entre les collectivités franciliennes.