Faire livrer un paquet en votre absence, Delta Dore a la solution

De là à ajouter une commande à distance, pilotable à distance, il n’y avait qu’un pas que la société Delta Dore a franchi et qu’elle propose désormais à ses clients, particuliers et professionnels. Grace à l’application « maison connectée », utilisable pour d’autres applications dans la maison (commande de volets, éclairage…), le propriétaire peut commander à distance l’ouverture de son garage et même de contrôler, grâce à un détecteur d’ouverture sans fil, la position de la porte de garage. «», précise le fabricant.Si cette application peut tout à fait être connectée à un portier avec caméra, vous permettant de voir le livreur depuis votre lieu distant quand celui-ci sonne à la porte, il aussi recommandé de le prévenir dès lors que celui-ci vous envoi un message de livraison. Cas de plus en plus fréquent chez les livreurs à domicile. Il saura ainsi qu’il pourra déposer le colis dans le garage, dont la porte sera ouverte à distance et que celle-ci sera refermée automatiquement dès qu’il sortira. A noter que ce système est également utile en période de confinement puisqu'il vous évite d'être en contact avec le livreur.D’autres automatismes, dont la société Delta Dore n’est pas avare, en termes de maison connectés, peuvent être ajouté, à partir de scénarios permettant d’ouvrir le garage sur simple commande depuis votre smartphone. Ces derniers vous permettent de retrouver un garage ouvert et éclairé.Selon le constructeur, le pilotage de la porte de garage à distance et l’état d’ouverture nécessitent l’ajout de deux micromodules complémentaires : TYXIA 4620 pour le premier et DOS TYXAL+ pour le second. Il vous en coutera environ 50 € pour le premier et 120 € pour le second, chez des fournisseurs spécialisés en domotique. Tarifs susceptibles de varier en fonction des fournisseurs.