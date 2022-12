Fêtes de fin d’année : déchets et revente des cadeaux en hausse

Dès ce dimanche matin, jour de Noël, la revente des cadeaux en double ou peu utiles, battait déjà son plein sur les plateformes de vente en ligne. Rakuten France, site spécialisé dans l’achat et la vente de produitsneufs, d’occasion et reconditionnés, constatait même une nette augmentation des ventes avec, dès 15 heures, plus de 650 000 nouvelles annonces déposées depuis le début de la matinée, soit une hausse de 8% par rapport à l’an dernier. Une hausse que le site attribue à la baisse du pouvoir d’achat par rapport à l’inflation constatée depuis plusieurs années.



« Autrefois la revente des cadeaux de Noël était taboue, maintenant assez ancrée dans les habitudes de Français qui pensent à la planète en essayant d’avoir un mode de consommation plus raisonné et leur pouvoir d’achat », indique Flora LOUVET, responsable communication de Rakuten France à L’AFP. « On est vraiment sur un aspect très pouvoir d’achat. C’est un vrai coup de pouce budgétaire pour le revendeur comme pour l’acheteur ». Selon Rakuten, la décote à la revente atteint 15% pour un produit neuf non déballée à 70% pour un produit plus commun et moins récent.



Même constat pour le site eBay, autre plateforme spécialisée dans la revente de produits d’occasion avec environ 100 000 nouvelles annonces postées à midi ou encore Le Bon Coin qui constate un sursaut de plus de 6%, Vinted pour les vêtements et la Fnac pour la revente de produits High Tech, plateformes en ligne les plus prisées par les Français.



Certains magasins spécialisés, ouvrent ce lundi pour assurer une reprise avec attribution d’un bon d’achat pour un cadeau de remplacement. D’autres, comme les magasins Troc Easy Cash ou encore Cash Express GameCash ou Jeux Vidéo and Co, rachètent les cadeaux. Ceux qui veulent faire une bonne action, peuvent se tourner vers une association solidaire, à l’exemple d’Emmaüs qui reprend les cadeaux inutiles.



Selon un sondage réalisé fin novembre par Ipsos pour la plateforme Rakuten France, près d’un Français sur deux affirmait envisager de revendre son cadeau de Noël, soit 8 points de plus que l’année précédente. Le contexte inflationniste dans lequel nous sommes plongés incite les Français à revendre pour nécessité budgétaire, avec une hausse de 6 points par rapport à Noël 2021.