Fini les mots de passe à mémoriser, optez pour un gestionnaire de mots de passe

Les gestionnaires de mots de passe sont pris en charge par les plateformes les plus utilisées telles que Windows, MacOS, iOS ou encore Androïd. La fonction de partage familial est même souvent incluse pour pouvoir partager vos données avec d’autres utilisateurs. Elle permet d’avoir accès au coffre-fort sécurisé depuis plusieurs appareils connectés, entre différents membres d’une famille ou d’un groupe, par exemple. Vous ne chercherez plus à savoir qui est la dernière personne à avoir changer le mot de passe d’un compte partagé après des tentatives de connexion infructueuses.Pour une utilisation optimale de vos sites favoris, choisissez une gestionnaire de mot de passe et facilitez-vous la vie. Jeter vos petits bouts de papier sur lesquels sont griffonnés trois chiffres et deux lettres et optez pour cette solution simple et bien plus sécurisée. Renforcez votre sécurité en ligne et ne craignez plus d’utiliser votre carte bleue en ligne.Pour en savoir plus sur les meilleurs gestionnaires de mots de passe : https://www.cnetfrance.fr/produits/meilleurs-gestionnaires-de-mots-de-passe-39905991.htm