« Fonds vert » : une dotation aux contours encore flous

Si France Urbaine affirme rester attentive à ce que ce Plan puisse être utilisable et efficace, elle propose à l’État de faire usage de méthode, en fixant notamment des priorités. « L’État, tout comme les collectivités depuis de nombreuses années, mobilise de l’argent public. Que ce soit en matière de rénovation énergétique des bâtiments ou de mobilités, les enjeux sont différents selon les villes et les enveloppes allouées doivent s’adapter à la réalité de chaque territoire ».Pour l’association et les élus adhérents, «». Cette dernière indique qu’elle sera attentive à ce que la Transition écologique souhaitée par le Gouvernement soit également juste et s’inscrive dans une logique de sobriété.Mais pour certains, cette enveloppe financière, n’est peut-être que la future appellation de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), repeinte en vert pour 2023, comme le rapporte la Gazette des Communes . Sachant que la DSIL représente actuellement 2 milliards d’euros, est ce que le « fonds vert » recoupera une partie de la DSIL ? Ou alors est-ce une nouvelle enveloppe qui viendra s’ajouter à celle de la DSIL ? Pour la Gazette, le pire serait un simple redéploiement de moyens qui entameraient d’autres dotations encore non fléchées. A ce jour, les services de la Première ministre n’ont pas répondu aux questions sur ces points.Du côté d’ Amorce , l'association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des réseaux de chaleur, de l'énergie, et des déchets, on espère que ce « fonds vert » ne sera pas mis entre les mains des préfets (ce qui est le cas de la DSIL. Selon l’association «», ajoute la Gazette.De son côté, l’Association des maires de France (AMF) a indiqué que « sur le principe », elle accueillait «», mais elle constate «». Dans un communiqué, l’AMIF indique au gouvernement que la priorité reste d’accompagner les collectivités face à la hausse du prix de l’énergie.