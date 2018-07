Fortes chaleurs : une oasis de fraicheur installée à la Gare de Lyon à Paris

« Ce projet répond concrètement aux attentes de la ville et de son Plan Climat Air Energie »

En cette période estivale, propice aux fortes chaleurs, souvent amplifiées par la pollution atmosphérique dans les grandes métropoles, mettre en place des systèmes de refroidissement capable de protéger les populations les plus fragiles, est une excellente initiative. Le projet initié par Climespace , la filiale d’Engie, consiste à fournir aux villes et territoires, un mobilier urbain rafraichissant éphémère, visant à améliorer le confort thermique des espaces publics les plus exposés lors de périodes de forte chaleur. Le premier a été installé sur le parvis de la Gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris.Concessionnaire de la Ville de Paris, pionnier et leader international en la matière, Climespace exploite et développe le réseau de froid de la ville de Paris depuis 1991. La filiale du groupe Engie (ex GDF Suez) groupe industriel énergétique français, gère 10 sites de production et 3 sites de stockage , lesquels fournissent près de 470 GWh/an de froid à plus de 600 bâtiments, hôtels, grands magasins, bureaux, musées de la capitale…,via 73 kilomètres de réseaux.Pour Carole Le Gall, Présidente de Climespace, avec ce démonstrateur installé sur le parvis de la gare de Lyon, il s’agit de «». l’équipement parisien de rafraîchissement urbain autonome, alimenté par le réseau de froid de la Ville de Paris, constitue, pour l’entreprise, un exemple de son savoir-faire.Pour permettre à la population parisienne de se protéger des risques liés aux fortes chaleurs, Climespace a imaginé plusieurs solutions innovantes dont l’îlot frais. Il s’agit là d’un système de refroidissement tout à fait inédit qui s’intègre facilement dans le paysage urbain. Constitué de deux arbres, dont la construction a été élaboré en collaboration avec des ingénieurs et architectes experts en « biomimétisme », ce système de refroidissement éphémère et réutilisable, utilise, selon ses concepteurs, l’inertie du béton, qui constitue le socle du banc sur lequel les personnes à la recherche d’un peu de fraicheur peuvent s’assoir et l’eau glacée du réseau de froid parisien.Véritable oasis de 50 m² chacun, ces arbres apportent comment les vrais, de l’ombre et de la fraicheur, une pause très apprécié des utilisateurs de la gare, qu’ils soient parisiens ou touristes. Le système qui ne consomme pas d’eau mais seulement de l’air froid, fonctionne dès que la température ambiante dépasse les 28° C. Il procure une sensation de fraicheur de l’ordre de 5° C. L’ensemble, modulaire et démontable en moins de 24h, peut être installé n’importe où dans la ville pour peu qu’un raccordement à un réseau de froid, soit possible.A Paris deux autres sites vont être prochainement dotés du même équipement : le parvis du campus de startups de la Halle Freyssinet, « Station F », à l’attention des salariés et sur la zone Paris Plage, installé sur les rives de la Seine, entre le Pont Neuf et le Pont au Change, pour les utilisateurs de l’espace de loisirs.Pour l’installateur de cette solution de rafraichissement innovante et intégrable dans la ville, «».Et de poursuivre : «».