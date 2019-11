Fox in The City : rencontre avec ceux qui vont faire le territoire intelligent d’Angers

Même si l’équipe retenue, parmi les 4 en lices, est connue depuis quelques jours, la journée Fox in The City était l’occasion présenter officiellement ce consortium original, composé d’Engie Solutions, leader du groupe, des groupes SUEZ, La Poste et VYV (mutuelles santé).



« Nous avons choisi cette équipe car son projet nous apparaissait comme le plus équilibré sur le plan technique, de la formation, de l’accompagnement humain et du rayonnement du territoire », expliquait Jean-Marc VERCHERE en la présentant. « Désormais il importe que chaque commune de la communauté urbaine y retrouve son compte et si on arrive à embarquer tous les angevins dans ce projet c’est qu’on aura réussi ».



Si le groupement est satisfait d’avoir été choisi, tout en saluant le travail de chaque équipe concurrente, le plus dur est encore à faire. 120 personnes ont travaillé sur ce dossier qui fera date et qui pourra, c’est tout au moins l’ambition des entreprises du consortium et du maire-président, « servir d’exemple en matière de Smart City ». A l’angevine en attendant d’être à la française.



Dès janvier 2020, les équipes des quatre partenaires, soit environ 80 personnes s’installeront à Angers, pour élaborer des solutions innovantes en étroite collaboration avec la collectivité, ses partenaires, les entreprises et les citoyens.



Pour les quatre groupes qui agissent dans des secteurs différents, mais complémentaires, des ressources énergétiques, en passant par la gestion des déchets, la gestion des données et la santé, il s’agit de s’appuyer sur la technologie numérique pour accélérer la transition écologique du territoire, gérer les ressources de manière plus efficiente, optimiser l’organisation des services publics, faire rayonner le territoire et améliorer la vie quotidienne des habitants. Un objectif qui évoluera en fonction de la technologie qui va inévitablement évoluer au cours des 12 années du marché passé entre la collectivité et le groupement d’entreprises.



« Nous souhaitons engager ce territoire dans une transition écologique positive, au service de la population », précisait Yann ROLLAND PDG d’Engie Solutions. Au-delà de la technologie, inévitable aujourd’hui l’objectif premier de ce groupement est, « dans un spectre très large, d’améliorer la vie des habitants ».



Au cœur du projet, Engie déploiera sa plateforme d’hypervision « LIVIN’ » pour permettre aux services de la métropole de pouvoir disposer de l’ensemble des informations concernant l’eau, l’assainissement, les espaces verts, l’éclairage public, la vidéoprotection, la mobilité et la gestion des déchets. De son côté SUEZ apportera son expertise en matière de gestion de l’environnement et des ressources avec une pléiade de capteurs permettant de remonter les informations. La Poste, via sa filiale Docapost, sera le tiers de confiance qui stockera les données anonymisées, mais proposera des services aux habitants via ses agents de terrain. Enfin le groupe VYV, déploiera une offre santé/bien-être depuis sa plateforme de santé E-PIC. Des sous-taitants viendront s’ajouter au consortium retenu et notamment le Nantais LACROIX Goup pour les équipements connectés intelligents et Onepoint, expert dans les stratégies de ville intelligente.



L’intelligence du territoire d’Angers, devra aussi se construire avec les habitants. Un Forum, dont le lieu n’est pas encore connu, sera installé à Angers, pour permettre aux habitants de s’exprimer, de participer à des projets et d’assister à des démonstrations. « Après la Cité de l’Objet Connecté et l’expérimentation conduite par PAVIC, nous voulons faire d’Angers, une vitrine de l’objet connecté qui puisse servir à d’autres villes », déclarait Christophe BECHU lors de son retour à Angers, le lendemain en présentant au Centre de Congrès d'Angers « Avenirs numériques », la dernière journée de la Connected Week .