France Rénov’ : La rénovation énergétique au cœur des enjeux énergétique et climatique

Alors que l’automne approche et que les températures nocturnes commencent à descendre sérieusement, bon nombre de citoyens français se posent la question de leur confort pendant les mois les plus froids de l’année. Les tarifs de l’énergie qui ne cessent d’augmenter et les risques d’approvisionnement vont contraindre la plupart des ménages à rogner sur leur confort en abaissant notamment la température de chauffe.Mais ce qui pose un problème pour certaines habitations ce n’est pas tant la température, que de la maintenir en évitant, tant faire se peut que la chaleur ne s’échappe vers l’extérieur du fait d’une isolation défaillante des logements les plus anciens. Pour ces « passoires thermiques », une rénovation s’impose, dans les meilleurs délais. Et il n’est pas trop tard, même s'il est parfois difficile de trouver un artisan disponible.Pour permettre aux ménages d’améliorer le confort de leur logement et de réduire leur consommation d’énergie, le Gouvernement a fait de la rénovation énergétique une priorité. Depuis son lancement en 2020, plus d’un million de foyers ont pu bénéficier de « MaPrimeRénov’ » pour réaliser des travaux dans leur logement que ce soit des travaux d’isolation ou d’amélioration ou de remplacement des systèmes de chauffage.Pour accélérer la transition énergétique des logements et accompagner davantage de ménages vers des rénovations performantes, l’État a lancé « France Rénov’ », en janvier 2022.Piloté par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), « France Rénov » est désormais le point d’entrée unique de tous les parcours de travaux de rénovation des habitations vétustes, des plus simples aux plus complexes.Pour l’activer, les usagers disposent d’une plateforme web ( France-renov.gouv.fr ), un numéro de téléphone national unique (0 808 800 700) et surtout plus de 1 800 Conseillers France Rénov’, répartis dans 500 espaces conseils France Rénov’, sur l’ensemble du territoire. Soit plusieurs par département.