GFI  informatique s'ouvre à la galaxie Smart City

« La mise en œuvre d'outils innovants doit impérativement partir de l'expérience et du parcours du citoyen »

», explique Lionel Bry, Global Practice Manager Smart City à GFI Informatique. « L». Au regard de ces chiffres alarmants, l'enjeu qui s'impose aux gestionnaires de villes et territoires urbains et de taille. Celui-ci passe par la maîtrise de budgets, l'équilibre des ressources, le respect de l'environnement, l'attractivité économique et touristique et au-dessus de tout cela, la satisfaction et le bien-être de ceux qui ont fait le choix d'y habiter.Pour GFI Informatique , une société de services pour les collectivités territoriales, qui défend plusieurs valeurs : ambition, innovation, engagement, esprit d'équipe et responsabilité sociétale, deux phénomènes vont particulièrement accélérer la ville intelligente de manière définitive. La première, celle que la plupart des grandes métropoles internationale est avant tout technologique avec l'avènement du digital, du « cloud », du « big data » et des usages multiples et croissants en mobilité, en gestion efficiente des ressources, en santé et en sécurité. Le second, tout aussi important que le précédent, est sociétal, avec l'évolution des comportements des citoyens qui attendent de leur collectivité le même niveau de performance et la même personnalisation des services que ceux acquis dans leur environnement privé.», résume le scientifique franco-colombien Carlos Moreno, spécialiste de la Human Smart City.Partir des usages pour construire la ville de demain, c'est le constat que fait la plupart des collectivités et des entreprises technologique qui s'investissent dans ce marché très prometteur. Et GFI Informatique ( Groupe Français d'Informatique), entreprise de services du numérique (ESN) française, qui compte 15 000 salariés dans 17 pays, dont 9 800 en France, n'échappe pas à ce constat. Si la transformation digitale est une opportunité pour améliorer la relation aux usagers dont en faisant des économies en matière de gestion des ressources, il ne faut pas pour autant que cette vision futuriste se résume à un simple enjeu technologique.Pour le groupe GFI qui propose plusieurs solutions et outils permettant aux collectivités de toutes tailles, de tendre vers la ville intelligente, «».Pour cela l'entreprise s'appuie sur son expérience dans la gestion des services aux collectivités territoriales à travers ses compétences métiers et sont expertise dans la relation citoyen. «», souligne la société. «». Cette collecte conduit à la mise en place de plate-formes de données sécurisées et de services urbains partagées par les collectivités locales et leurs grands opérateurs pour améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et aux entreprises.C'est dans ce cadre qu'est proposée «», une offre utilisée en autres par la ville de Perpignan, qui permet d'et de mettre en évidence le niveau d'adéquation des services proposés aux citoyens et les priorité politiques de la ville. Ce diagnostic permet en outre d'identifier des idées de nouveaux services et des axes de développement numérique.GFI propose également «» une offre de service qui ouvre la porte de la ville intelligente, respectueuse de son environnement et de la qualité de vie puisqu'elle permet de stimuler la pratique du vélo, en tirant parti des nouvelles technologies et de l'analyse du comportement des citoyens. «» qui s'inscrit dans la même démarche, optimise le réseau de recharge et analyse le comportement des conducteurs afin de leur proposer les points les plus efficients.D'autres offres en matière de Smart Energy, Smart Water, démocratie participative, économie circulaire, action sociale, e-Santé, viennent compléter, avec, plateforme Big Data (voir vidéo ci-après), l'offre Smart City aux administrateurs des collectivités.Pour en savoir plus : https://www.gfi.world/fr/