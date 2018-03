Gagnez une rue connectée pour votre ville, le jeu-concours de ParkingMap

Créée en 2012 et rachetée et achetée en 2015 par 3 jeunes entrepreneurs, ParkingMap est une startup qui développe une application permettant d'observer, en temps réel, l’occupation des emplacements de stationnement dans les villes, grâce à des capteurs connectés. Cette jeune entreprise qui commence à s'imposer dans le marché du stationnement urbain vise un objectif : créer un véritable service, à destination des collectivités, des usagers et gestionnaires de parcs privés, qui rend la circulation plus fluide et surtout plus intelligente.



Car stationner en centre-ville est loin d'être une sinécure, notamment pour ceux qui y travaillent. Aux heures de pointe il faut parfois chercher longtemps pour trouver la bonne place, à proximité de son lieu de travail. Cette difficulté qui agace bon nombre d'automobilistes, c'est ce qui a conduit la startup ParkingMap a développer une application mobile qui géocalise en temps réel les places disponibles. Pour cela l'entreprise se sert des données mises à disposition par les villes, notamment pour les parkings clos et couverts. Pour les emplacements extérieurs la société installe des capteurs vidéo judicieusement placés et qui permettent de cartographier entre 10 et 50 places disponibles dans le rayon d'action du capteur.



« Via un algorithme de traitement d’images embarqué, le capteur fonctionne en extérieur, de jour comme de nuit et par intempéries. Aucune image n'est stockée et les données sont anonymisées », précisent les responsables de ParkingMap. Cette dernière met également à contribution les automobilistes qui peuvent signaler les places disponibles .



De plus en plus de collectivités s'intéressent au dispositif proposé par la jeune pousse parisienne. Cette dernière multiplie les actions de communication pour se faire connaître. C'est ainsi qu'elle participera une nouvelle fois au Salon des Maires d’Île-de-France, qui se déroule du 10 au 12 avril 2018 au Paris Event Center, avenue de la porte de la Villette. Outre un stand qui lui permettra de se faire connaître, ParkingMap organise un concours original à l'attention des collectivités de la région.