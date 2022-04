Grace à la fintech Simco, la ville de Ouistreham optimise ses finances publiques

« Nos équipes ont gagné en efficacité, en rapidité et en souplesse »

Issue de la fusion des mots « finance » et « technologie », une « Fintech », désigne une entreprise innovante qui propose des services financiers en s'appuyant sur les nouvelles technologies numériques. C’est le cas de Simco qui accompagne, depuis 2014, plus de 1500 collectivités de toutes tailles afin de les aider à mieux gérer la collectivité et plus simplement leurs finances.Simco accompagne depuis deux ans Ouistreham Riva-Bella , une ville de 9.500 habitants située dans le département du Calvados, en région Normandie, sur les bords de la Manche. Comme beaucoup de communes de France, les élus qui étaient alors équipés de tableurs, souhaitaient s’équiper d’une solution technique leur offrant une aide à la prise de décision, une meilleure visibilité sur les budgets, tout en permettant à leur service comptable d’être en conformité avec la règlementation concernant les services publics français.Avant l’arrivée d’une structure susceptible de les accompagner, les équipes municipales de Ouistreham Riva-Bella, comme toutes les communes de France, passaient des heures à remplir des tableaux comptables formatés selon les directives de l'instruction budgétaire et comptable M. 14, applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif.A titre d’exemple, pour élaborer le rapport d’orientation budgétaire présenté annuellement au conseil municipal, les agents devaient chercher l’information sur internet, faire de la curation de contenus, rassembler des documents, des articles… Une tâche chronophage qui leur prenait 2h par semaine pendant deux mois, soit 16h.La plateforme Simco offre l’avantage d’intégrer toutes les actualités locales, nationales et internationales ainsi que les articles de réforme, permettant de construire ce rapport en seulement 2h. Un gain de temps non négligeable.Parallèlement, les élus étaient confrontés à l’absence de visibilité sur l’équilibre budgétaire sur l’année en cours. Une difficulté qui s’accroissait quand il s’agissait de prévoir le budget sur l’ensemble du mandat, soit 6 ans, lors du plan pluriannuel d’investissements de la collectivité.Grace à la solution prospective de Simco, les élus locaux peuvent désormais se projeter à moyen terme. Ils peuvent ainsi identifier les possibilités d'investissements, intégrer de nouvelles variables comme une subvention supplémentaire ou la suppression d’une taxe et visualiser, en seulement quelques clics, leurs impacts sur les budgets.», explique Romain Bail, maire de Ouistreham Riva-Bella. «».Lors des séminaires budgétaires de la collectivité, la Fintech offre aux élus la possibilité d’envisager différents scénarios en changeant autant de variables de fiscalité que souhaitées. Grâce à des tableaux de bord et rapports générés automatiquement, présentés sous forme de graphiques facilement interprétables, les élus peuvent choisir le scénario qu’ils estiment le plus efficace.Cette accessibilité des données bénéficie également aux citoyens : le service communication exporte ces graphiques et les intègre directement au magazine de la ville. Fournie par un tiers, cette communication confère une objectivité et offre une transparence aux citoyens qui bénéficient de documents plus accessibles grâce à des clés de lecture et des outils de décryptage.Au-delà de la phase de paramétrage, d’importation des données et de formation des agents à l’outil, Simco a accompagné la municipalité de Ouistreham Riva-Bella jusqu’à intervenir lors d’un conseil municipal, afin de présenter avec pédagogie le rapport prospectif et ses graphiques.» souligne Romain BailFintech du secteur public, la société Simco, accompagne des collectivités de toute taille grâce à son logiciel SaaS complet pour la préparation et la prospective budgétaire et financière. Les 25 collaborateurs de l’entreprise se sont donnés pour mission de permettre à chaque élu ou agent, et à chaque collectivité locale de gérer au mieux son budget. Cette mission passe par un accompagnement humain métier mais également par une digitalisation des outils de gestion.