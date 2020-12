GreenTech : Urban Canopee, la startup qui rafraichit la ville, lève 1,7 million pour répondre à l’urgence climatique.

« Ces fonds vont nous permettre de devenir un acteur majeur de la végétalisation urbaine »

» déclare Elodie Grimoin CEO et co-fondatrice d’Urban Canopee la start-up qui rafraichit la ville en la végétalisant avec des solutions.Face au changement climatique et ce qu’il entraine en matière d’augmentation des températures, notamment par la période estivale, la fraîcheur en ville devient un des enjeux majeurs, à la fois pour le confort et le bien-être des citadins mais aussi pour réduire l’impact écologique de nos villes. Tout comme les jardins publics avec leur gazon bien entretenu par les collectivités, les arbres qui bordent les grandes artères, des solutions alternatives et complémentaires existent. C’est le cas d’Urban Canopee qui propose de véritable oasis de fraicheur au cœur des villes.De nombreuses études existent sur les bénéfices du végétal et leur impact sur le rafraîchissement des zones urbanisées. Un rapport sur le sujet a d’ailleurs été édité par l’ ADEME - Agence de la Transition Ecologique , lequel compile des exemples d’actions menées pour la végétalisation des villes et les bénéfices de l’augmentation des surfaces d’espaces verts en ville avec notamment des différences significatives en entre les parcs paysagers et les zones urbanisées et minérales. Cette différence varie de -1° pour 10 ha à -3° pour 50 ha. Un accroissement de 50 % des surfaces plantées entraînerait donc une baisse significative selon le de l’ordre de 1°C à 2°C et un parc placé au cœur d’un îlot urbain permettrait une baisse de 1°C des températures de l’air dans les rues adjacentes sur un rayon de 100 mètres.Et le choix des villes, d’installer un nombre plus important d’espaces verts impacte le prix du foncier à la hausse, les familles à la recherche d’un habitat, privilégiant désormais les villes vertes. 72,2% des Français estiment que la proximité d’espaces verts au moment de choisir leur lieu de résidence est « importante » ou « très importante » (source UNEP-IFOP, 2016).Urban Canopee qui vient de lever 1,7 million d’euros auprès de la Banque des Territoires et BTP Capital Investissement, dans le cadre de l’action « Territoires d’innovation » du Programme d’investissements d’avenir, et dans le cadre du projet « Construire au Futur, Habiter le Futur » porté par la Région Île-de-FranceLancé fin 2016 avec des chercheurs de l’École des Ponts ParisTech, le projet d’Urban Canopée a été porté par Hubert MICHAUDET, rejoint par Elodie GRIMOIN laquelle apporte ses compétences en agronomie et ingénierie environnementale. Ce projet repose sur le développement de la solution « Corolle », une première gamme de mobilier urbainVégétalisé fait de structures légères en matériaux composites, sur lesquelles peuvent croitre des plantes grimpantes. Ces ilots de fraicheur intègrent également un système d’irrigation innovant, économe en eau, autonome et connecté.La startup offre des solutions de rupture pour « bio-climatiser » massivement et rapidement les espaces et bâtiments urbains, en complément de la végétation existante. Elle s’inscrit ainsi dans la lutte contre les ilots de chaleur urbains et plus largement dans la résilience des villes face aux effets du changement climatique.», précise Hubert Michaudet, Président d’Urban Canopée.» appuie Gabriel Giabicani, directeur de l’innovation et des opérations à la Direction de l’investissement de la Banque des Territoires. «». Même propos d’Alexandra Dublanche (Vice-présidente de la Région Île-de-France et Présidente de l’association Construire au Futur, Habiter le Futur qui ajoute : «».A ce jour Urban Canopee a installé une cinquantaine de Corolles en France à des opérateurs privés ou publics, à Toulouse, Marseille, Reims, Saint Denis, Paris, ... mais aussi à l’étranger, dans les pays du Golfe, au Maroc et tout récemment en Australie. Le savoir-faire de la startup, labellisée GreenTech Innovation, B Corp, Tech Challenge C40 Cities, Solar Impulse, est aujourd’hui recherché et son expertise reconnue.