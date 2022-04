HappyVisio : une plateforme de visioconférence pour réduire la fracture numérique

», expliquent Guillaume Lascoux, Benjamin Raspail et Alexandre Cesari, des amis d’enfance, fondateurs de la plateforme HappyVisio. Cette plateforme est la marque de la start-up ADAM Visio, basée à Ivry-sur-Seine dans les locaux de « Silver Innov’ ». Cette jeune entreprise compte maintenant 26 collaborateurs engagés et dynamiques.Ce n’est pas un fait nouveau : de plus en plus de personnes âgées vivent une situation d’isolement. La cessation totale d’activité salariée ou patronale, la dématérialisation de la plupart des documents officiels, la méconnaissance de l’utilisation des outils digitaux et du réseau internet, exacerbent cette situation d’éloignement social et familial pour des seniors qui vivent de plus en plus vieux. Et la crise sanitaire que nous vivons encore n’a pas arrangé les choses.A cela s’ajoute la situation géographique et la désertification de certains territoires. Selon la Fondation de France , en 2021, 7 millions de personnes se trouvaient en situation d'isolement, soit 14 % des Français toutes catégories de population confondues, contre 9 % en 2010. De quoi creuser un énorme fossé entre les actifs, les plus jeunes, ceux qui ont accès aux technologies numériques et les autres, plus âgés et isolés.Pour les fondateurs d’HappyViso, la 1ère plateforme de visioconférence dédiée à la prévention, à la santé et au bien-être du grand public, «». C’est ainsi qu’ils ont décidé de mettre toute la puissance du numérique au service de l'humain en apportant une réponse concrète et qualitative aux questions que les seniors, ceux qui sont le plus touchés par ce fossé numérique, se posent au quotidien.Qu'il s'agisse d'obtenir un renseignement précis, de pratiquer une activité physique ou de bien-être, de stimuler sa mémoire ou d'enrichir sa culture générale, de savoir comment préparer sa retraite... tout est désormais disponible en quelques clics, avec l'assurance de profiter de l'expertise de professionnels qualifiés.