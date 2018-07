Hôtellerie de plein air : des serrures connectés pour ne plus égarer ses clés

« Nos réseaux vont pouvoir accueillir dès aujourd’hui, des solutions innovantes pour le confort des vacanciers et une meilleure gestion pour les exploitants »

Finies les clés perdues ou non remises lors des départs de vacanciers. Les propriétaires de résidence de loisirs vont désormais pouvoir équiper leurs chalets et mobilhomes de serrures numériques, verrouillables à l’aide d’un bracelet que chaque membre de la famille peut porter pendant la durée de son séjour. Cette innovation baptisée «» est proposée par la société Occitane Osmozis, fournisseur et opérateur de réseaux WiFi multiservices dédiés aux campings et villages de vacances, depuis une dizaine d’année. Avec plus de 20 000 points d’accès installés en Europe, l’opérateur se positionne désormais comme un acteur majeur du secteur.», explique Gérard Tremblay, Président d’Osmozis. «». A cela s’ajoute le fait qu’il est très facile d’égarer cette clé, ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés aux exploitants.Osmokey est un système qui permet de s’affranchir de la clé traditionnelle tout en évitant les pertes et en sécurisant l’accès. Désormais chaque membre de la famille peut-être équipé d’un bracelet contenant une puce RFID. Les résidences de loisirs sont alors équipées de serrures électroniques fonctionnant en Bluetooth RFID. Le système est désormais opérationnel sur le camping Le Robinson, à Marseillan Plage (Hérault).Si ce dispositif apporte un gain de temps un confort pour les vacanciers et un gain de temps pour les exploitants, il représente surtout un atout économique, particulièrement intéressant pour les grands sites où plusieurs centaines de familles arrivent pendant d’autres partent, souvent le même jour de la semaine.Ce système particulièrement efficace, basé sur le Bluetooth Low Energie 5.0, est autonome et opérationnel même en cas de coupure électrique ou de perte de connexion internet sur le site. Avantage pour l’exploitant, Osmokey permet de mieux surveiller les entrées et sorties, tout en limitant les accès du personnel, notamment, à certains bâtiments. Un gage de sécurité indéniable. «», précise l’opérateur. «». A cette mise à jour s’ajoutera le remplacement des serrures classiques par des barillets connectés, ce qui représente un coût non négligeable mais qui sera largement compensé par le temps passé à dépanner les vacanciers qui ont perdu leur clé ou tout simplement cassé la serrure.Lors de l’arrivée des vacanciers, le droit d’accès est gravé sur la puce RFID des bracelets, en une seconde, en moins de temps qu’une recherche de clés sur un tableau ou leur mise sous enveloppe avant l’arrivée des résidents. La serrure concernée reçoit l’information d’accès avant même que le vacanciers reçoive ses badges d’accès. Il n’aura donc aucun soucis lorsqu’il se présentera devant sa résidence de vacances.Pour déployer l’ensemble,e, a fait le choix du «», plus efficace sur ses réseaux WiFi, selon l’entreprise Occitane, que les protocoles basse énergie du marché (Sigfox, LoRa, Zigbee…). Ce protocole permet entre autres une portée de 120 mètres, ce qui permet de s’appuyer sur les bornes existantes qui couvrent généralement 12 mobilhomes. Ce choix permet d’utiliser la même bande de fréquence que le WiFi (2,4 Mhz), de faire fonctionner les serrures pendant plusieurs années sans intervention au niveau de la pile, d’être compatible avec les récents smartphones, ce qui permet de les transformer en badge d’accès, utile en cas d’arrivée tardive. Chaque serrure consomme peu d’énergie et d’informations ce qui permet sur un même site d’accueillir d’autres objets connectés sans que cela n’affecte la qualité du service.», se réjouit Gérard Tremblay, qui peut ainsi voir l’avenir avec une certaine sérénité. «».Pour en savoir plus : osmozis.com