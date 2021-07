Huit choses à savoir au sujet des logiciels espions

C’est assez difficile à dire. Bien qu’il ait été victime de plusieurs problèmes de sécurité au cours des années précédentes, et de ce fait ait été particulièrement vulnérables aux attaques d’espiongiciel, le navigateur de Microsoft, Internet Explorer, n’est aujourd’hui ni plus sécuritaire, ni plus vulnérable, que ces concurrents. Mozilla Firefox et Google Chrome semblent cependant assez efficaces pour faire face à la menace.



En résumé : soyez attentif à votre cybersécurité !



Les spywares sont présents en nombre et partout dans le monde et ils le sont même davantage aujourd’hui, via mobile et desktop. Il convient donc d’être alerte à tout instant et d’éviter de cliquer sur des liens suspects ou de télécharger des applications peu sûres et nuisibles. Il est aussi préconisé d’utiliser un logiciel de sécurité pour vous assurer d’être protégé tout le temps.