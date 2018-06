Humanisation de l’IA : Jusqu’où peut-on aller ?

On pourrait ici conclure à une supercherie. Et pourtant, aussi vains que puissent sembler ces efforts d'imitation de l'humain, ils ne doivent pas être sous-estimés, ils ne peuvent pas tout à fait être considérés comme quantité négligeable.



Faites l'essai de parler avec un chatbot et vous verrez qu'il suffit généralement de quelques interactions pour débusquer une intelligence artificielle. Faire croire à un utilisateur averti que l'on est un humain pendant plusieurs minutes n'est pas une tâche facile, même en usant de subterfuges. Il faut que l'agent virtuel ait une certaine connaissance du monde (on pourrait dire une certaine "culture"), car la variété des sujets que peuvent aborder les évaluateurs est infinie. Il est d'ailleurs amusant de constater que les agents virtuels, qui initialement adoptaient des stratégies consistant à être capables de répondre à un maximum de questions, se sont au fil des années tournés vers des stratégies consistant à orienter la conversation vers un nombre limité de thématiques bien maîtrisées.



L'agent Eugène, par exemple, a tendance à beaucoup parler de son hamster. Mais il faut également que les agents conversationnels aient une compréhension fine du langage, non seulement des sujets, mais également des tournures. Il faut enfin qu'ils puissent répondre avec des phrases articulées de façon à la fois cohérente, naturelle et variée. On le voit, il y a de l'intelligence dans le fait de réussir à se faire passer pour un humain.



On objectera peut-être que c'est autant l'intelligence des concepteurs que l'intelligence artificielle qui est ici à l'oeuvre. Turing avait lui-même émis les principales objections que l'on pouvait opposer à son test et sans doute ne considérait-il pas lui-même qu'il s'agissait de mesurer l'intelligence des IA. La postérité lui a d'ailleurs donné raison, puisque les chercheurs se sont majoritairement tournés vers d'autres formes de mesure des succès de l'IA, plus simples à mettre en oeuvre et plus pertinentes.



Il reste que, pour nous, humains, la pensée est intrinsèquement associée au langage. Nous pouvons certes accepter que les voitures autonomes ou la victoire au jeu de go soient des progrès considérables de l'IA, mais nous sommes néanmoins fascinés par l'idée d'une intelligence artificielle à notre image. Il nous est pour ainsi dire difficile d'imaginer des intelligences évoluées qui prennent des formes non humaines. Il n'est donc pas étonnant que nous restions en quête d'avoir avec les machines des conversations "humaines", comme un horizon à la fois indépassable et un peu effrayant.