Il ne peut pas y avoir de Smart territoire sans Smart Citoyens

Mais pour atteindre ce but, le numérique et l’innovation ne suffiront pas. Il sera nécessaire d'en appeler à la logique participative et à l’effort collectif pour tendre vers un territoire résolument plus en phase avec son époque et l'évolution de la société, dans l’objectif de satisfaire la demande des citoyens. Et au cœur de cette co-construction à trois : collectivités territoriales, entreprises, et citoyens-usagers, la ville pourra se développer de manière durable. C'est cette symbiose qui conduira inexorablement a l’éclosion de vraies Smart Cities.



Dans le monde, quelques villes en ont pris le chemin. C'est le cas de Wuxi en Chine, Londres ou Stockholm avec leurs péages à tarif variables en fonction des heures de pointe ou creuses pour diminuer le trafic et la pollution. Singapour avec ses 450 caméras (système de télégestion permettant le contrôle à distance) assurant la sécurité des habitants, avec des capteurs intégrés à tous les bâtiments publics pour prévenir les autorités en cas de séisme, gérer la pollution et les risques d’accident, les problèmes de comportements humains, etc…. Sans oublier le Portugal qui a produit plus d’énergie renouvelable qu’il n’en a utilisé et le Canada qui s'est lancé dans un appel à projet national en faveur des villes qui s'investissent dans des projets d'intelligence collective.



La France n'est pas en marge de cette nécessaire transformation. Des élus locaux tentent de rendre leur territoire plus intelligent et plus attractif en adoptant les bons réflexes en la matière. C'est le cas François Rebsamen, Maire et Président de Dijon Métropole, Johanna Rolland, Maire de Nantes, Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, David Kimelfeld, Président de Lyon Métropole, François Bayrou, Maire de Pau, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, François Bouchard, Maire de Roissy-en-Brie, Stéphane Raffali, Maire de Ris-Orangis et vice-président du Grand Paris Sud, André Santini, Maire d'Issy-les-Moulineaux, sans oublier Françoise Bruneteaux, Vice présidente déléguée à l'économie numérique et aux nouvelles technologies en Région PACA … Tous ces projets sont soutenus par le Gouvernement et notamment Mounir Mahjoubi, le secrétaire d’État au numérique, Jacques Mézard, le ministre de la cohésion des territoires ou encore, Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes.



Malgré cette tendance, qui s'accélèrent, les smart cities n’émergeront que si leur dimension sociale et citoyenne devient évidente pour tous les acteurs locaux. Mahatma Gandhi disait « Un humain n’est que le produit de ses pensées. Ce qu’il pense, il le devient ». De la même manière la transformation urbaine dépendra de la transformation et de la prise de conscience de chacun.