Industriels : La souveraineté au cœur de la stratégie de cybersécurité

Les nouveaux usages du numérique dans l’industrie ces dernières années ont largement contribué au développement et à la modernisation de ce secteur. Que ce soit en termes de performance et de compétitivité, dans un contexte de forte mondialisation, mais aussi en termes de respect de l’environnement ou encore de traçabilité au regard des consommateurs et des règlementations européennes.



Mais pour autant, ces nouveaux usages ont aussi fragilisé le monde industriel, de plus en plus exposé aux risques cyber. Pour exemple, les opérateurs d’infrastructures critiques (transport, énergie, eau…) exploitent des processus industriels grâce à des données qui circulent en temps réel, et parfois sans interruption, pour assurer leur bonne conduite et garantir à la fois productivité et service aux citoyens. Des données qui sont aujourd’hui au cœur de nombreuses attaques. Et plus généralement, ce sont toutes les portes d’entrées qui sont aujourd’hui exploitées par des hackers de plus en plus professionnalisés, dont les objectifs sont entre autres l’espionnage industriel ou encore l’arrêt de production avec demande de rançon ou à des fins politiques. Or, aux vues des enjeux financiers, humains ou encore environnementaux qui se cachent derrière ces attaques, le secteur industriel est de ce fait fortement enclin à payer… du pain béni pour des hackers qui s’en donnent à cœur joie.



En mars 2022, l’ANSSI annonçait la connaissance de 1082 intrusions critiques au bon fonctionnement du pays en 2021, soit une progression de 37% par rapport à l’année précédente. Les industriels sont pour partie concernés par ces données. Ils sont garants de la sécurité des biens et des personnes et à ce titre, ils se doivent de mettre en place des solutions de cybersécurité intègres et de confiance, quel que soit leur rôle ou leur importance dans les processus de production.



Les annonces faites par l’Ukraine, affirmant avoir déjoué une cyber-attaque de la Russie contre son réseau électrique, sont un exemple très concret des risques qu’encourent les États et les populations aujourd’hui.



Pour autant, force est de constater que les acteurs industriels ne prioritisent pas toujours le volet cybersécurité dans leurs plans de modernisation. Un élément clé auquel il faut pourtant penser dès la conception des projets IT/OT pour garantir une sécurité optimale des process. Sans oublier également cette prise en compte dans tous les projets d’acquisition et sur l’ensemble des sites, en France et à l’international. Et dans cette réflexion, la souveraineté des solutions de cybersécurité a un rôle important à jouer.