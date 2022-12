Innopolis Expo 2022 – CEREMA : le numérique à l’heure du changement climatique

Le Cerema, établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, accompagne l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport. Cet établissement s’impose comme un expert public de confiance.Héritier de plus de 50 ans d’histoire et d’expertise dans l’aménagement du territoire, le Cerema intervient auprès de l’État, des collectivités et des entreprises pour les aider à réussir le défi de la transition écologique de leur territoire.Le Cerema est aujourd’hui l’expert public de l’adaptation au changement climatique. Il développe au quotidien des savoirs scientifiques et aide à déployer des solutions techniques pour sécuriser et améliorer le cadre de vie des citoyens. Véritable garant de l’intérêt général, il rassemble les connaissances et savoir-faire pour les mettre au service des acteurs publics et privés dans la résolution des problèmes complexes.Sa gouvernance partagée associe étroitement les services de l’État et les collectivités territoriales dans un modèle unique en France.Par son projet stratégique, le Cerema est engagé dans une démarche exemplaire de responsabilité sociale et environnementale, en interne comme dans ses relations avec ses partenaires, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD).Pour en savoir plus : https://www.cerema.fr/fr