Innopolis Expo 2022 – Cité Connect, le bureau numérique et sécurisé des collectivités et entreprises connectées.

Le constat est simple : de plus en plus de communes ou de petites entreprises n’ont pas les bons outils et n’optimisent pas leurs coûts, faute de temps.L’enjeu de CitéConnect est d’accompagner les collectivités et de leur proposer au travers de CitéCaaS et BEasy des solutions simples, sécurisées et évolutives permettant la création de d’un environnement de travail (de l’environnement bureautique à votre environnement métier ainsi que la supervision de vos infrastructures techniques et objets connectés) personnalisé et sécurisé.Cette plateforme de services est un outil de management et de supervision des territoires intelligents qui aide à maîtriser les usages numériques et à optimiser les coûts !Au total c’est la convergence de plus de 50 années d’expertises au travers de domaines complémentaires d’études et de déploiement que nous avons décidé de nous mettre au service des collectivités et des petites entreprises via une plateforme «» qui permet de maitriser l’évolution des usages numériques.CitéConnect est une aventure humaine de 3 passionnés du monde des télécoms, de la cybersécurité et de l’IT qui ont décidé d’unir leurs forces et compétences pour créer et imaginer ce projet évolutif, par leurs parcours professionnels à l’international, leurs expertises dans des entreprises pointues du secteur du numérique et de l’ingénierie. Les associés ont une réelle vision 360° qui passe par l’audit, la stratégie d’accompagnement, la mise en place de métropoles intelligentes, le déploiement, les aménagements numériques, la conception de bornes connectées, de serveur applicatif, avec des spécificités techniques.Leur credo ? accompagner et conseiller !Pour en savoir plus : https://www.citeconnect.com