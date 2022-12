Innopolis Expo 2022 - Concrétiser un projet Territoire intelligent sur le terrain

Artelia groupe est société d’ingénierie indépendante multidisciplinaire, présente dans plus de 40 pays et qui propose un accompagnement sur l’ensemble du cycle de vie d’un projet.En associant de fortes compétences en ingénierie de la mobilité, de l’eau, de l’énergie, du bâtiment et de l’industrie, Artelia offre une gamme complète de services, de l’expertise à la livraison de projets complexes : consulting, études et schémas directeurs, management de projet, maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, gestion patrimoniale et marchés globaux.Unis par une même passion, celle d’exercer un métier qui allie l’art de concevoir avec ingéniosité et de réaliser avec engagement les 7 000 collaborateurs d’Artelia, poursuivent un objectif : créer des solutions pour une vie positive.Socle de l’indépendance et de la dynamique entrepreneuriale du Groupe, ce modèle de développement se concrétise à travers les projets que mène l’entreprise en réponse aux principaux défis de notre temps : résilience au changement climatique, transition énergétique, économie des ressources, industrie avancée, renouveau du bâti, mieux-vivre en ville, mobilité multimodale.Pour en savoir plus : https://www.arteliagroup.com/fr Depuis vingt ans, les équipes Citeos sont présentes au cœur des villes et créent des solutions innovantes, respectueuses de l’environnement et adaptées à nos usages et à nos attentes en termes de performance énergétique, de mobilité décarbonée, de valorisation et protection de l’espace urbain.Citeos accompagne les collectivités locales pour améliorer la performance de leurs équipements urbains, l’attractivité des villes et le confort des citoyens, et ce, de l’ingénierie à l’exploitation.Forte de 2000 collaborateurs et 70 entreprises en France, Citeos intervient dans les domaines les plus préoccupants pour les collectivités, en matière de performance énergétique, de mobilité décarbonée, de l’espace urbain protégé et valorisé et des solutions digitales adaptées.Les territoires sont au centre des mutations sociétales, environnementales et technologiques. Les équipes Citeos répondent aux enjeux des villes et de leurs citoyens en proposant des solutions adaptées et innovantes à chacune d’elle.Pour en savoir plus : https://www.citeos.fr