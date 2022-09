Innopolis Expo 2022 – Entretien avec Pascal HUREAU, Maire adjoint de Montrouge

Le 9 février 2023, Montrouge va accueillir un événement important : le. Initialement prévu en 2021, cet événement annulé pour cause de crise sanitaire, aura lieu en présentiel au Beffroi de Montrouge.Pascal HUREAU, Maire adjoint en charge de la transition numérique, la E-administration et les relations européennes présente cet événement et les relations mises en place depuis des années avec des villes qui partagent les mêmes problématiques en matière d’aménagement et fonctionnement de la ville.Membre de l’ONG « e.Green for Users (eG4U) », la ville peut organiser par le biais de cette structure non gouvernementale d’organiser en partenariat avec d’autres villes, ce genre d’événement.