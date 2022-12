Innopolis Expo 2022 – Le grand débrief : l’incubateur des territoires pour développer un service public

Ce grand débriefing organisé sur le plateau de Ville Intelligente Mag, avait pour objectif de présenter des entreprises innovantes sélectionnées par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et plus particulièrement de l’incubateur des territoires. Cet incubateur permet de construire des services numériques pour et avec les collectivités territoriales.Dans la cadre du Plan France Relance, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires a reçu une dotation de 30 millions d’euros construire, accompagner et financer des projets numériques utiles au plus grand nombre de collectivités. Les projets ont été retenus après une phase de consultation auprès des collectivités territoriales. 44 projets ont été sélectionnés, portés par une moitié d’acteurs privés et une autre moitié par des acteurs publics.C’est quelque chose d’innovant dans l’action publique, puisqu’il ne s’agit pas d’attribuer seulement un financement mais aussi d’accompagner les porteurs de projets.Plusieurs jeunes pousses participaient à cette table ronde.Pour en savoir plus : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr