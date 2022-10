Innopolis Expo 2022 - Le grand débrief sur l'attractivité des territoires ruraux et petites villes de demain

Placé sous le signe de la transformation des villes et des territoires, le salon Innopolis expo a donné l'occasion de croiser aux cours des deux jours de cet événement, devenu incontournable, de nombreux acteurs de la ville de demain. Ce fut notamment le cas avec Christian Gros, Maire de Monteux, François Panouillé - Chargé de Mission Smart City de la Banque des Territoires et Thibault le Carpentier - Délégué CMCV Partenaires Club des Managers de Centre-Ville, pour un grand débriefing sur l'innovation et l'attractivité des territoires ruraux et des petites villes.



présenter des solutions permettant de coconstruire des territoires plus démocratiques, intelligents, durables et résilients ».



Ce salon qui a su, dès la première année se démarquer par la qualité de son programme de conférences, et son exposition commerciale qui regroupe uniquement les dernières innovations à destination des collectivités. Sa première édition, organisée en septembre 2021, a montré sa pertinence puisqu’elle a réussi à accueillir 2 480 porteurs de projets, 112 exposants et plus de 180 conférenciers, en deux jours. Ce qui constitue une véritable performance dans un secteur en pleine évolution. La nouvelle édition qui a su démontrer sa montée en puissance, proposait cette année de nouveaux espaces dont un Pôle Urban Design, le Village des Territoires Connectés, un Pavillon International et un Espace Collectivités. De la grande ville en passant par les villes moyennes jusqu’aux territoires ruraux, chacun a pu s’y retrouver.



L’occasion de débriefer cet événement avec deux acteurs majeurs de cet événement : la ville de Monteux, commune française située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Banque des Territoires, structure de la Caisse des Dépôts, qui accompagne les acteurs territoriaux dans l'élaboration et le déploiement de leurs projets d'avenir.



Cet échange porte sur l’innovation permettant de rendre les territoires ruraux et petites villes de demain plus attractives. Participent à ce débat : Christian Gros, Maire de Monteux, François Panouillé - Chargé de Mission Smart City de la Banque des Territoires et Thibault le Carpentier - Délégué CMCV Partenaires Club des Managers de Centre-Ville.



