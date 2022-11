Innopolis Expo 2022 – S’appuyer sur les cadres territoriaux pour innover et transformer la ville

Les cadres de la fonction publique rassemblent les cadres des trois fonctions publiques (collectivités locales, fonction publique hospitalière, État), à l'exclusion des enseignants, magistrats, chercheurs. Ils occupent pour la plupart des fonctions de conception, de direction et d'encadrement dans la structure qui les emploie. Dans le cas présent il s’agit des cadres, le plus souvent des ingénieurs, qui dirigent les services techniques des 36 000 communes de France et d’Outre-mer.



« Notre fonction et nos compétences nous permettent de développer notre expertise technique au sein de nos collectivités », explique Jean-Luc ARNAUD, vice-président de l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF).



Pour ce dernier les techniciens des collectivités qui regroupent l’encadrement et tous les salariés des services techniques contribuent au bon fonctionnement de la collectivité, que ce soit pour la voirie urbaine, les réseaux d’énergie et de distribution de l’eau ou encore des espaces verts. Les services techniques, de la plus petite commune, à la métropole urbaine recrute des techniciens et cadre à haute valeur ajoutée, et ce n’est pas toujours facile comme l’explique Jean-Luc ARNAUD : « Le technicien territorial est un métier d’avenir, mais les évolutions de salaire et de carrière, bloqués depuis des années, ne permet pas toujours de recruter des gens très pointus qui sortent des écoles ». Malgré les efforts consentis par les élus, ce n’est pas toujours simple d’embaucher les meilleurs qui préfèrent se tourner vers les grands groupes, plus rémunérateurs, mais aussi plus risqués en termes de pérennité d’emploi.



Pour former ses techniciens, les collectivités disposent d’un organisme, le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) qui assure la formation du personnel des collectivités Territoriale. « Mais l’offre est resserrée, au vu des restrictions budgétaires, et le CNFPT n’offre pas la formation pour l’ensemble des métiers techniques et surtout lorsqu’ils sont très technologiques », poursuit Jean-Luc ARNAUD.



C’est donc sur ce type de salon, comme Innopolis que le Directeur des services techniques vient chercher les compétences dont il a besoin pour assurer la continuité du service que ses techniciens se doivent d’assurer.



Un entretien intéressant à plus d’un titre qui permet de mieux comprendre cette fonction de technicien territorial, souvent très exposé par rapport à un public toujours plus exigeant. « Le rôle de notre association c’est justement de mettre en relation nos techniciens avec les entreprises très opérationnelles sur le terrain, en fonction des besoins de chaque collectivité ».