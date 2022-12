Innopolis Expo 2022 – coup de gueule contre l’obsolescence programmée

L'association LonMark Francophone a pour objet la détermination, l'utilisation et la mise en œuvre de tous les moyens susceptibles d'assurer la promotion et la diffusion dans les pays francophones de systèmes de communication, pour la mise en réseau d'appareils de terrain « lonworks », respectant notamment la prescription et la réglementation d'interopérabilité « lonmark ».Daniel Zotti, membre de cette association a souhaité partager un coup de gueule sur un sujet qui touche tout le monde : l’obsolescence programmée. «», tempête Daniel Zotti.Pour ce dernier, «».Les membres de l’association LonMark Francophone, prônent aujourd’hui des solutions ouvertes et interopérable selon le principe du « LonWorks », une technique de communication de bus de terrain. Le bus de terrain, par opposition au bus informatique, est en général beaucoup plus simple, du fait des faibles ressources numériques embarquées dans les capteurs et actionneurs industriels. Il est également plus robuste face aux perturbations externes.Le protocole LonTalk, standard reconnu par l’Europe (EN-16484), a été conçu par la société américaine « Echelon Corporation » dans les années 1990, laquelle a été fondée par Mike Markkula (cofondateur d’Intel et d’Apple). Elle conçoit, fabrique et commercialise des puces électroniques.Beaucoup de fabricants de matériels de régulations utilisent cette technologie, en achetant les composants électroniques et licences à la société Echelon, et en les montant sur leurs propres circuits imprimés. Lorsqu’ils sont labellisés LonMark, ils deviennent alors interopérables et intégrables par n'importe quelle société d'intégration. Cette technologie est très utilisée dans le secteur tertiaire, dans les automatismes de confort thermique.La plus grande qualité de ce réseau : sa simplicité et sa rapidité à être intégré et mis en œuvre, en grande quantité, dans les systèmes de régulation de confort. Un réseau durable qui de fait s’affranchit de l’obsolescence programmée. (source Wikipédia)Pour en savoir plus : http://lonmark.fr/wp/