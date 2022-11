Innopolis Expo 2022 – les pitchs des startups de la GreenTech Innovation

La GreenTech s’appuient sur la technologie et l’ingénierie de pointe pour réduire l’impact de l’Homme sur la Terre, pérenniser son existence en établissant un rapport sain avec son environnement et contrebalancer et pour réparer son empreinte nocive.La GreenTech couvre de nombreuses problématiques : la transition verte dans l’industrie ; les “smart cities”, ou le concept de végétalisation de nos villes, les modes alternatifs de consommation énergétique, le recyclage, bâtiments économes voire autosuffisants en énergie, et la mise en place de réseaux intelligents ; la transition énergétique à l’international grâce notamment à l’essor des énergies renouvelables et de l’écomobilité ; l’agriculture et l’alimentation en trouvant des solutions au gaspillage alimentaire, en créant des modes de culture biologiques, viables et alternatifs, et en mettant en avant les circuits courts ; la réduction du gaz à effet de serre pour assurer la protection à long terme de l’environnement. (Source Forbes)Innopolis expo a accueilli des startups qui s’impliquent dans une démarche GreenTech. Ces jeunes pousses s’inscrivent dans l’accompagnement Ecolab, un laboratoire d’innovation pour la transition écologique, une entité installée au sein du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du Ministère de la Transition énergétique. L'objectif étant de labelliser les jeunes entreprises innovantes !