Intelligence Artificielle : des grandes entreprises s’associent pour lancer le Hub France IA

« la preuve d’une volonté des acteurs de discuter les uns avec les autres » - Cédric Villani

», déclarait mercredi, lors du lancement du HubFranceIA, Philippe Dewost, directeur de Leonard la structure d'innovation du groupe VINCI «».Réunis dans au 8e étage du Partech Shaker, dans le deuxième arrondissement de Paris, les membres fondateurs du Hub France IA étaient venus en nombre pour le lancement de l’association qui devrait leur permettre de fédérer toutes les initiatives françaises en matière d’Intelligence artificielle qui émergent, consolider le marché français et diffuser les bonnes pratiques liées à l’intelligence artificielle.L’objectif de cette nouvelle association qui n’a pas attendu l’Etat pour se lancer, est deconstitué des grands groupes, mais aussi des petites et moyennes entreprises, startups, Organismes non gouvernementaux, écoles et universités, instituts de recherche, associations savantes, pôles de compétitivité, bref, tout ce que l’hexagone compte de structures impliquées dans le développement l'Intelligence Artificielle.n », déclarait en substance Nathanaël Ackerman, co-fondateur et directeur général du Hub France IASe plaçant déjà au niveau européen avec l’ambition d’être à l’initiative d’une alliance Européenne de l’IA, l’association met dès le départ des services d’animation, de sensibilisation et de réflexion prospective, mais aussi de la formation, de l’aide au recrutement, de l’appui juridique pour ses membres.Une plate-forme européenne de partage de données et d’ensembles algorithmiques, dont les premiers travaux seront lancés en janvier, va être développée pour permettre aux entreprises de partager leurs expérience, le tout en accès libre. «» indique Patrick Albert, président du Hub, chercheur et entrepreneur en intelligence artificielle.Des grands groupes tels que la Banque postale, la SNCF, Leonard-Vinci, Air Liquide, Air France, France Télévisionsl, a Société générale se sont déjà engagées comme membres fondateurs. Une trentaine d’autres grandes entreprises nationales, telles que Orange, Atos ou encore Pôle emploi se sont montrés intéressés pour rejoindre l’association. Un label d’excellenc en IA pourrait même voir le jour afin de promouvoir les startups de la filière, et surtout mettre en valeur le savoir-faire français en la matière.Lancé en parallèle des travaux du député Cédric Villani dans sa mission pour le développement d’une industrie française de l'intelligence artificielle, l’association continuera, comme elle le faisait précédemment avec ses fondateurs, d’apporter une contribution aux travaux du mathématicien et même de s’aligner. Cédric Vilain a déclaré au quotidien La Tribune qu’il voyait dans ce lancement «».Dans une démarche assumée d'intérêt public, l’association appuie aussi son action sur une réflexion éthique en plaçant l'humain au centre des problématiques soulevées. Un groupe éthique sur la base de cas industriels va faire l’objet de la mise en place d’un groupe de travail, lequel va notamment réfléchir sur les questions d'inclusion et de transformation des métiers. Des réflexions sur la formation à l'heure de l'IA seront également mises en place pour permettre les évolutions professionnelles et sociétales nécessaires.Après la déclaration de l’association, début 2018, des groupes business portant sur la mobilité, l’énergie, les Smart Cities, les banques et Assurances, les médias, la sécurité, XP client, et Ressources Humaines, seront constitués. Suivront des formations à destination des groupes industriels et de services, la mise en place du groupe éthique, ainsi que du groupe « compétences » et « inclusion et transformation des jobs ».