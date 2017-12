Intelligence artificielle : l’homme doit accorder une confiance limitée aux machines

« Nous sommes parfaitement capable d’instaurer un rapport de force avec les industriels et les géants du web »

Production de textes automatisée et de publicité en fonction des lecteurs, reconnaissance automatique de la parole, agents de réponse aux clients d’une enseigne, plateforme d’apprentissage, aide à la prise de décision, automatisation de l’action humaine, l’intelligence artificielle s’immisce dans notre quotidien sans crier gare. Cette possibilité technique est rendue possible par la mise au point d’algorithmes, un ensemble de règles opératoires, traduites en langage de programmation informatique, dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d’opérations. Un moyen d’automatisé la plupart des taches et de les répéter à l’envi voire de les faire interagir entre-elles, sans que l’homme y apporte sa touche finale.De la science fiction ? Non, désormais les robots dotés d’intelligence artificielle ont déjà pris place dans notre quotidien au point d’inquiéter la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Cette autorité administrative indépendante de l’Etat qui veille à ce que l’informatique soit au service du citoyen et surtout qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’Homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques, s’est surtout penché sur les questions éthiques posées par ces technologies dans un rapport au nom évocateur : «».Les recommandations de la CNIL en la matière, qui comprennent «» sont présentées ce vendredi au Secrétaire d’Etat chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi et au mathématicien et débuté, Cédric Villani.L’intelligence artificielle fait une percée remarquable dans le domaine médical, notamment dans le diagnostic de certains certains cancer. «s », soulève la CNIL dans son rapport. «? »Même niveau d’inquiétude pour ces systèmes mis au point aux USA et qui sont, à l’instar du film Minority Report de Steven Spielberg ( 2002), capable de prédire un crime dans le temps et dans l’espace. «», poursuit la CNIL.Une des préoccupations majeure soulevée par ce rapport c’est la manière dont sont constituées les bases de données exploitées par les algorithmes. C’est le cas soulevé par le géant de la distribution Amazon dont le système d’intelligence avant exclut certains quartiers défavorisés sous prétexte qu’ils n’engendraient pas de profits suffisants pour l’entreprise.Pour l’autorité administrative, l’IA soulève de des problèmes qu’il ne convient pas de prendre à la lègere et notamment «», «», et surtout «s ».La CNIL suggère des principes, à l’attention des politiques, mais aussi de ceux qui développement et utilisent l’Intelligence artificielle : le «» et le «».», appuie Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL. «».Pour cette dernière il est important de former tous les acteurs de la chaine à la notion d’éthique et de rendre compréhensible ces systèmes par les utilisateurs. Des notions qui devront passer par des règles législatives et par la mobilisation des entreprises du secteur.», poursuit la présidente. «».La communauté internationale pourra se saisir de la position française. La question de l'éthique va d'ailleurs être mise à l'agenda de la prochaine conférence internationale des autorités de protection des données à Bruxelles, en octobre de l'année prochaine.Source : La Croix