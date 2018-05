Issy-les-Moulineaux joue la transparence financière grâce à l'Open Data

Ancienne friche industrielle et porte d'entrée de la capitale française par le sud-ouest, Issy-les-Moulineaux à su se transformer, sous l'impulsion d'un maire visionnaire, André Santini (UDI), pour devenir une cité d'avant-garde où tout est mis en œuvre pour faciliter les relations entre la collectivités et les habitants.



Cela fait plus de vingt ans que cette ville, partie de loin, a su construire, brique par brique, un écosystème dans lequel le numérique tient un place prépondérante, permettant aux entreprises de bénéficier de tous les avantages en matière d'accès aux services digitaux et aux habitants de vivre pleinement leur ville de manière pratique, utile et conviviale.



« Cette vision très pragmatique de la ville on la doit à notre maire qui a su axer son développement sur l’attractivité. À la fois pour ses habitants, mais aussi pour le secteur privé », expliquait l'an dernier Eric Legale Directeur Général d'Issy Média, la Société d’Economie Mixte chargée de la communication et des Technologies de l’Information de la ville d’Issy-les-Moulineaux . « Dès le milieu des années 90, on s’est donc intéressé de près à Internet et à ce que ça pouvait apporter à notre ville ».



Depuis Issy s'est taillé une place de choix sur la scène internationale et la cité francilienne est souvent présentée comme une référence en matière de Smart City, pour ses avancées et ses innovations. Berceau de l'aviation au début du siècle dernier, l'ancienne zone industrielle des Hauts-de-Seine « s'inscrit pleinement dans la révolution numérique du XXIe siècle », aime a rappeler Eric Legale.



Alors quand il s'agit d'utiliser les données que la ville possède et qu'elle ouvre depuis plus de cinq ans, dans le cadre d'une démarche d'Open Data, les élus isséens et les services municipaux n'y regardent pas à deux fois. C'est même devenu une sorte de réflexe, encore plus quand cela permet de rendre la politique qu'ils mènent, plus transparente.