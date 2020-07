Issy-les-Moulineaux sélectionnée par le programme européen « Intelligent Cities Challenge »

Le développement de solutions d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique en géothermie avec récupération de la chaleur des eaux usées pour le chauffage et mise en place d'un réseau de froid urbain qui permettra de remplacer les systèmes polluants de climatisation des entreprises, et d'anticiper la demande des foyers qui risquent de s'équiper au rythme des canicules estivales.



La transformation et l'écologisation de la construction, du logement et de la gestion urbaine. Après le succès du projet « IssyGrid », le déploiement des smart grids doit s'accélérer, la rénovation de l'habitat ancien étant l'un des enjeux de demain. La Ville prévoit de privilégier l'écoconstruction en imposant des programmes avec des matériaux biosourcés et/ou du bois.



La promotion des mobilités douces. Pionnière dans l'expérimentation de solutions de smart mobilité, notamment dans le cadre du projet « So Mobility », Issy va adopter un vaste Plan vélo assurant la continuité des cheminements piétons et cyclables, développer les bornes de recharges pour tous les véhicules électriques, créer des zones piétonnes…



La numérisation des services publics. Déjà engagé depuis plusieurs années, l'objectif est d'aboutir à une digitalisation de 100% des services municipaux.



Enfin, la Ville va prochainement adopter un « Budget CO² » qui permettra de suivre l'évolution des objectifs de réduction de gaz à effet à serre, via des indicateurs concrets, accessibles en temps réel et poursuivre sa politique de végétalisation avec la plantation de 6 000 arbres, la végétalisation des toitures et des cours des écoles, pour en faire de véritables « ilots » de fraicheur, la multiplication des parcelles de jardins partagés… Vaste programme qui pourrait faire école.