Itron équipe la ville de Niort en éclairage intelligent

Avec la solution d’éclairage public proposée la ville de Niort bénéficiera d’une amélioration de l'efficacité énergétique, d’une optimisation des performances du système existant et d’une intégration efficace des processus métier pour la mise en place de lampadaires intelligents gérés de manière centralisée par le système de supervison « Streetlight.Vision » (SLV. Selon l’entreprise ce processus offre des capacités avancées de gestion d’actifs et d'analyse, permettant une visibilité et un contrôle en temps réel des lampadaires intelligents.



« Avec plus de 3 millions de lampadaires intelligents gérés par Itron dans le monde, nous avons une grande expérience pour aider les services publics et les villes à connecter et à gérer leurs équipements, ce qui pose les bases de services supplémentaires pour les villes intelligentes », détaille Fabrice Dudognon, Directeur France Électricité & Smart City chez Itron. « En travaillant avec notre entreprise Niort bénéficiera d'une surveillance, d'un contrôle et d'alertes en temps réel centralisés pour ses lampadaires intelligents, sans avoir à se soucier de la conception, de la construction ou de la maintenance d'un réseau de communication ».



Selon l’Ademe, l’éclairage public correspond, en moyenne, à 42% de la consommation d’électricité d’une collectivité, soit 17% des dépenses totales d’énergie, tout en émettant 670 000 tonnes de CO². Selon Dominique Six, premier adjoint au Maire, dans les colonnes de Ouest France, le seul fait d’éteindre les luminaires dans le centre, engendrerait une économie de 27 000 €. Le pilotage centralisé, appuyé par un remplacement d’un peu plus de 3000 luminaires considérés comme énergivores, par des éclairages àLED. Un changement qui devrait accroitre cette économie à termes. Car dans un premier temps il faudra absorber l’investissement du système de supervision et du remplacement des luminaires.