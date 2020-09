Kobo Nia, La nouvelle liseuse de Rakuten Kobo

Le confinement a incité beaucoup de gens à se remettre à la lecture, le CEO de Rakuten Kobo, Michael Tamblyn affirme d’ailleurs « De mars à juillet, nous avons vu les utilisateurs de Kobo passer globalement 93 % de temps supplémentaire à lire par rapport à l'année précédente. » L’impossibilité d’aller acheter de nouveaux livres en librairie, le temps qui semble plus long, l’ennui face au trop plein de séries et de films, et avoir plus de temps tout simplement, peut expliquer cet engouement, ce retour à la lecture.



Selon le Centre National du livre, 35% des français estiment qu’ils lisent moins qu’avant pour s’adonner à d’autres loisirs comme écouter de la musique, voir ses amis ou regarder des séries/films, 72% trouvent qu’ils manquent de temps pour lire comme ils le voudraient. C’est pour ces gens-là qui n’ont pas le temps que l’entreprise a également créé l’application Kobo pour pouvoir lire dans les transports en communs, dans une salle d’attente… Cette liseuse permet de continuer à lire sur tous les appareils électroniques et de ne jamais perdre sa page. Cette application est également destinée à ceux qui n’apprécient pas le confort d’une liseuse ou ne veulent pas en acheter une.



La société Rakuten Kobo, dont le siège social se situe dans la ville du même nom, au Japon, a d’ailleurs profité de cette remise à lecture par ses utilisateurs pour sortir cette liseuse de qualité en juillet dernier, elle fait partie des entreprises pionnières en matière de liseuses, avec des technologies de plus en plus avancées, des liseuses de plus en plus légères et qui sont toutes à un prix abordable. Kobo dispose aussi d’un très grand catalogue pour découvrir des livres que l’on ne trouvera nulle part ailleurs !



La Kobo Nia est déjà en vente chez les plus grands distributeurs, alors n’hésitez pas !