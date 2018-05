L’Intelligence artificielle, créatrice d’emplois ?

L’intelligence artificielle, c’est à dire l’ensemble des technologies visant à réaliser par l’informatique, des tâches cognitives traditionnellement effectuées par l’humain, est aujourd’hui au cœur des débats sur les transformations et mutations sociales. Le mois dernier, le député Cédric Villani, encouragé par le Président de la République et le Gouvernement Français, présentait son rapport sur l’intelligence artificielle et l’avenir du travail en France. Ce rapport a fait du bruit du côté des syndicats de travailleurs qui voient dans le développement de cette technologie l'occasion, pour les entreprises, de supprimer des postes et de s’affranchir de la réglementation. Les applications et autres robots qui sont dotés d’Intelligence artificielle ne sont pas soumis au Code du Travail.De son coté le Premier Ministre, par l’intermédiaire du site web « France Stratégie », reconnaît que «».Et de poursuivre : «».Dans ce contexte, la plateforme de recherche d’emploi Joblift a étudié le marché de l’emploi français de l’intelligence artificielle sur les 24 derniers mois. Selon cette dernière « 7 729 offres d’emploi ont été publiées, soit une augmentation de presque 4% tous les mois depuis deux ans ». L’étude de Joblift met également en lumière le besoin de formation pour un domaine en forte croissance mais encore jeune avec 17% de postes dédiés à l’enseignement et la recherche, et presque autant de stages que de CDI.Ces offres représentent une augmentation mensuelle moyenne de 3,6%. De plus, les offres publiées les quatre premiers mois de 2018 représentent pour le moment 63% de la totalité des offres émises en 2017, ce qui permet d’avancer que l’année 2018 verra au moins 6 000 nouvelles offres d’emploi dans l’intelligence artificielle. Dans le détail 48% des offres s’adressent aux développeurs, 16% aux ingénieurs en Recherche et Développement et 10% aux « consultants experts en intelligence artificielle » (95% d’ingénieurs et 5% de doctorants). 8% des annonces émises s’adressent aux professeurs universitaires et 5% recherchent des directeurs informatiques.