L’UE a retenu 100 villes européennes, dont 10 françaises, pour être climatiquement neutres et intelligentes à l’horizon 2030

2

« Les villes sont à la pointe de la lutte contre la crise climatique »

La Commission Européenne a lancé en septembre dernier, cinq nouvelles missions dont l’enjeu est de relever les grands défis en matière de santé, de climat et d'environnement et à atteindre des objectifs ambitieux et inspirants dans ces domaines. Pour l’UE c’est une manière nouvelle et innovante de collaborer et d'améliorer la vie des citoyens en Europe et au-delà.L’une de ces missions se fixe pour objectif d’apporter des solutions à 100 villes et leurs métropoles situées dans l'ensemble des 27 États membres, dont dix française (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux Métropole, Nantes Métropole, Dijon Métropole, Grenoble Alpes Métropole, Angers Loire Métropole et Dunkerque) et qui ont manifesté leur intérêt à participer à la mission, en novembre 2021. Cette mission vise à rendre ces territoires neutres pour le climat et intelligentes d'ici à 2030. Douze autres villes situées dans des pays associés ou susceptibles d'être associés pourront être pris en charge par Horizon Europe , le programme de recherche et d'innovation de l'UE (2021-2027).» a déclaré Ursula VON DER LEYEN, présidente de la Commission en présentant les métropoles retenues.Les zones urbaines européennes abritent 75 % des citoyens de l’Union Européenne. À l'échelle mondiale, les zones urbaines consomment plus de 65 % de l'énergie produite, ce qui représente plus de 70 % des émissions de CO. Il est donc important que ces villes agissent en tant qu'écosystèmes d'expérimentation et d'innovation pour aider toutes les autres dans leur transition vers une neutralité climatique d'ici à 2050, souligne les membres de la Commission.La mission « Villes » recevra 360 millions d'euros de financement au titre d'Horizon Europe pour la période 2022-23, afin d'engager les trajectoires d'innovation vers la neutralité climatique d'ici à 2030. Les actions de recherche et d'innovation porteront sur la mobilité propre, l'efficacité énergétique et la planification urbaine verte, et offriront la possibilité de mettre en place des initiatives communes et de renforcer les collaborations en synergie avec d'autres programmes de l'UE, communique la Commission.Les villes profitent, entre autres avantages, de conseils et d'une assistance sur mesure grâce à une plateforme consacrée à la mise en œuvre de la mission et gérée par NetZeroCities , de solutions de financement supplémentaires et de la possibilité de s'associer à de grandes actions d'innovation et à des projets pilotes. La mission propose également des possibilités de mise en réseau, l'échange de bonnes pratiques entre les villes et un soutien pour associer les citoyens à la mission.