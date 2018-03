L'agriculture urbaine redessine la ville du futur à Angers

Des jardins potagers sur les toits ou dans les espaces inoccupés, au pied des immeubles ou dans les caves ou même les parkings souterrains, les expériences en matière d'agriculture urbaine, ne manquent pas. Dans un monde de plus en plus urbanisé, qui rogne sur les espaces agricoles, les besoins de se nourrir avec des produits sains dont ont connaît la provenance, tout en limitant les intermédiaires, cette forme d'agriculture rencontre un succès grandissant.



« L'agriculture urbaine est une façon de jardiner responsable, de faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre mais aussi les coûts de production », avancent ceux qui s'investissent dans cette démarche. Les fermes urbaines, souvent installées aux abords de la ville, ou dans des espaces inconstructibles peuvent générer des emplois, depuis la production jusqu'à la vente et la distribution. Enfin, l'agriculture au cœur des villes répond à une demande croissante de citadins qui veulent tisser des liens avec la nature.



Si Angers, ville de tradition végétale et agricole, a pu conserver sur le territoire de sa communauté urbaine, plus de 50% de terres exploitées par des maraîchers, des éleveurs et des arboriculteurs, reste que, pour des raisons économiques, de plus en plus d'habitants délaissent la grande distribution pour aller vers des jardins familiaux, des fermes installées en périphérie, quand ils ne cultivent pas eux mêmes tomates, fraises, herbes aromatiques sur leur balcon ou élèvent poules et autres lapins.



La municipalité qui a lancé début 2017, « Imagine Angers », un appel à projets qui doit s'appuyer sur la richesse du patrimoine de la ville, de ses paysages et de ses habitants, pour l'aménagement de six sites emblématiques n'avait pas vraiment pris la mesure de l'intérêt que pouvait susciter ce retour à la nature, non seulement pour les habitants, mais surtout les équipes d'urbanistes et d'architectes amenées à présenter un projet.



« C'est un sujet qui s'est invité dans cette opération d'aménagement innovant de la ville », soulignait Anne-Cécile Daniel, Ingénieure, spécialisée en Agriculture Urbaine et secrétaire générale de l'Association Française d'Agriculture Urbaine Professionnelle (AFAUP) lors du débat public intitulé « Agriculture urbaine, utopie ou réalité ? « 16 projets sur 25 intègrent, de façon diverse et variée, l'agriculture urbaine. C'est une véritable surprise pour les organisateurs ». Preuve donc que ce retour vers la nature est plus qu'un effet de mode, c'est une véritable prise de conscience et peut-être même un besoin pour des habitants de plus en plus nombreux et qui veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette.