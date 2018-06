L'architecture d'entreprise au service de la mutation digitale

Afin d'initier de nouveaux projets, il est important en amont que l'entreprise, et a fortiori le SI, ait une vision globale de son système d'information. Car, d'une part, aucun DSI ne souhaite devoir gérer un SI chaotique, et d'autre part, aucune équipe IT ne peut être vraiment agile si elle n'a pas de compréhension des liens entre les développements IT et les performances métiers. Ainsi, la gestion du portefeuille applicatif comme pratique de l'architecture d'entreprise prend tout son sens. Il permet d'inventorier toutes les applications d'une entreprise, et de les évaluer, pour comprendre leurs liens avec les capacités, mais aussi de gérer leur obsolescence ainsi que celle des technologies qui les sous-tendent, de maîtriser leurs coûts et de mesurer leur valeur ajoutée pour les utilisateurs.



Évaluer la valeur de toutes les ressources IT permet ainsi de simplifier le patrimoine applicatif et donc, de lancer de nouveaux projets de manière efficace, flexible et agile. Cela est d'autant plus crucial que toutes les DSI sont aujourd'hui pressées d'accélérer la migration de leurs applications dans le Cloud, ou de les y développer directement. Or, certaines d'entre elles sont difficilement "migrables". Il s'agit alors d'identifier les technologies et le code qui les sous-tendent, pour évaluer leur capacité à être transférées dans le Cloud ou non. La gestion du parc applicatif est donc doublement indispensable, pour accélérer l'innovation métier et pour optimiser les migrations dans le Cloud.



En conclusion, l'architecture d'entreprise est l'approche pragmatique qui permet de planifier les ressources IT d'une organisation pour les aligner aux besoins métiers. C'est-à-dire de faire le lien entre la stratégie et l'exécution de projets, grâce à une vue globale de toutes les capacités métiers de l'entreprise, et des applications, technologies et infrastructures qui les supportent. Pour y parvenir, la gestion du portefeuille applicatif est un formidable outil de rationalisation de ces ressources et un levier de performance pour les équipes agiles.