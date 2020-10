L’eau, enjeu majeur de la ville de demain

Un quart de la consommation d’eau potable en France relève de la sphère domestique. Si l'optimisation de la gestion des ressources passe indéniablement par l’innovation technologique, elle repose aussi sur la question de l’usage et de l’implication citoyenne. Au-delà d’une approche purement technique, il me semble indispensable d’associer les habitants à l’optimisation de la gestion des flux eau-énergie-déchets dans les lieux où ils vivent. La prise de conscience des citoyens sur leur capacité d’action ne pourra que renforcer l'efficacité de l'action publique.Depuis la Loi Brottes de 2013, 50 collectivités volontaires regroupant 11 millions d’habitants, ont fait le choix d’une tarification sociale de l’eau pour garantir un plus juste accès à l’eau tout en limitant les consommations : gratuité des premiers mètres cubes, tarifs réduits et progressifs ou encore chèques eau. Cet engagement financier louable est généralement accompagné d’une sensibilisation des abonnés pour se prémunir des excès : alertes par SMS en cas de consommation élevée et suivi des risques de fuite., de transformer une contrainte en opportunité. Par exemple, pourquoi ne pas aider les citoyens en précarité énergétique (la précarité eau étant corrélée) à s’équiper en systèmes hydro-économes ou à installer des solutions de réemploi de l’eau de pluie ?La réduction du gaspillage au point d’usage prend aussi tout son sens dans les piscines municipales, qui brassent des quantités d’eau pharaoniques. Combien de centres nautiques ignorent encore qu’ils peuvent bénéficier de subventions conséquentes pour remplacer leurs vieux systèmes de robinetterie, pour leurs douches et vestiaires, grâce aux Certificats d’Economie d’Energie ? Autre idée qui va dans le sens de la transition écologique : concernant l’eau des bassins, pourquoi ne pas imaginer un système de récupération des eaux usées pour alimenter les balayeuses chargées du nettoyage des trottoirs de la ville, comme le fait la piscine municipale de Seclin, dans les Hauts-de-France, pour alléger les dépenses communales ?Aux maires donc, de repenser l’écologie de manière pédagogique, positive et innovante, et d’impliquer l’ensemble des citadins. Les élus ne peuvent plus faire la sourde oreille, à eux de dessiner les traits d’une ville plus respectueuse de ses ressources ! Les citoyens seront prêts à s’engager !