L'expert français du comptage, STACKR, se met au service de la ville intelligente

Basée à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon, à Béligneux (Ain), l’entreprise STACKR a démarré son activité dans le comptage et l’analyse des flux dans les magasins, centres commerciaux et centres logistiques, les algorithmes qu’elle a développés permettant de suivre très précisément les consommateurs et fournir des données de fréquentation aux gérants de établissements. Depuis l’entreprise qui connait une forte croissance a poussé sa diversification vers la fréquentation des cœurs de ville et de l’accès au déchetteries.



Une nouvelle activité vient de voir le jour : le comptage et l’analyse des flux de circulation, qu’il s’agisse de véhicules ou de piétons. Grace a des capteurs auxquels s’ajoutent de l’intelligence artificielle et de la gestion de données, les responsables des services municipaux et territoriaux, peuvent mieux anticiper le dimensionnement d’une voie, d’un giratoire, d’un pont, d’un tunnel, d’un parc de stationnement, voire d’un quartier nouveau ou en réhabilitation ou d’une zone d’activités.



Pilotés à distance, les capteurs sont dotés d’une vision volumétrique, qui permettent mieux qu’un simple comptage de quantifier le temps réel les passages, la durée, les parcours empruntés, les plus fréquentés et les moins utilisés, dans une zone considérée, technique que l’entreprise a rodé dans les centres commerciaux et centres logistiques.



L’entreprise qui collecte, analyse et traite plus de 7 millions de données journalières, propose des systèmes qui permettent un comptage précis du trafic urbain, qu’il soit automobile, cycliste ou à pied, en temps réel et par sens de circulation.