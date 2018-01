L'homme doit-il craindre l'Intelligence Artificielle ?

Outres les passions que déchaînent l'évolution des l'intelligence artificielle (IA) et sa possible prise prise de pouvoir sur l'espèce humaine, comme l'ont imaginé des hordes de cinéastes dans les films de science-fiction, il apparaît important de ne pas se désintéresser du sujet. Il semble donc opportun de ne pas regarder les appareils dotés d'intelligence artificielle comme de futurs ennemis à combattre, mais plutôt essayer d'en comprendre le fonctionnement, l'utilité, et ce qu'ils peuvent nous apporter à termes. Appréhender cette évolution technologique avec une vision et une intelligence collective semblent être l'approche la plus appropriée.



Toutes les inventions et révolutions industrielles et technologiques dont l'humain est à l'origine, ont deux effets. Dans un premier temps elles résolvent des problèmes et font même preuve d'une réelle efficacité, allant même jusqu'à modifier profondément notre société. Mais dans un second temps elles soulèvent de véritables interrogations qui peuvent effrayer les populations, voire entraîner un rejet total et des conflits.



Chaque nouveauté a des cotés négatifs que nous n'avons pas toujours su anticiper. A l'aune des changement sociétaux qu’entraînera invariablement la robotique, c'est justement ce qui effraye bon nombre de nos concitoyens, préférant rejeter d'emblée plutôt que d'essayer de comprendre et de chercher à s'adapter à la situation.



Notre difficulté, c'est notre manque de recul sur ce que nous créons. Nous sommes des enfants en terme de responsabilité humaine, mais nous avons des capacités technologiques d’adultes. Et les dernières technologies nous en apportent la preuve chaque jour.



L’intelligence artificielle, les Organismes Génétiquement Modifiés, les nanotechnologies..., autant de prouesses scientifiques qui pourraient finir par se retourner contre nous si nous ne pensons pas à nous investir collectivement sur le sujet.